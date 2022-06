Sport Urner Nachwuchs zeigt gute Leistungen am Jugendnationalturntag Elf Urner Nachwuchsturner der Nationalturnerriege TV Bürglen zeigten im Glarnerland ihr Können. Mit Roman Roner konnte die Delegation auch einen Kategoriensieger stellen. 01.06.2022, 13.40 Uhr

Die elf Urner Nachwuchsturner der Nationalturnerriege TV Bürglen zeigten sich von der besten Seite. Allen voran Roman Roner (Mitte). Bild: PD

Gut 100 Nachwuchs Nationalturner starteten am Auffahrt-Wochenende am SG/AP/GL Jugendnationalturntag in Netstal (GL). Unter den Athleten waren auch elf Urner Nachwuchsturner von der Nationalturnerriege TV Bürglen.

In der Kategorie Leistungsklassen 1 (L1) waren drei Turner der Nationalturnerriege TV Bürglen am Start. Der Attinghausner Epp Severin zeigte wiederum seine Vornoten-Stärke, besonders seine Boden-Übung war mit Schwierigkeiten gespickt, was ihm 9.90 Punkte einbrachte, mit seinen zwei Niederlagen zum Schluss in den Zweikämpfen wurde Epp noch ein wenig zurückgereicht in der Rangliste, aber mit Rang 5 und dem «Zweig» konnte er trotzdem zufrieden sein.

Bilderbuch «Brienzer» im Schlussgang

Zu den Zweiggewinnern gehörte auch Wyrsch Simon auf dem guten 6. Rang, Aber ganz klar herausstach der junge Bürgler Roman Ronen, schon nach dem Vornotenprogramm war Roner auf Rang zwei. Den Entscheidenden Schritt Richtung Schlussgang machte Roman Roner mit dem Sieg im Ringen. Den Schlussgang bestritt Roner gegen den Einheimischen Mettler Damian, Roman Roner übernahm von Anfang an das Zepter und konnte den Schlussgang mit einem Bilderbuch «Brienzer» für sich entscheiden für Roner war es der erste Kategoriensieg seiner noch jungen Karriere.

In den Jugendkategorien waren für einmal die Urner nicht mit dem nötigen Glück ausgestattet, einzig Huwyler Noe konnte eine Auszeichnung in den Kanton Uri entführen. Für alle anderen war der Wettkampf ein Wertvoller Anlass um Erfahrungen zu sammeln. Dann wird es bald wieder mehr Eichenlaub geben für die Urner Delegation. (nke)