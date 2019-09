Damit Jugendliche auch in den Wintermonaten Begegnungsraum haben, stehen in Altdorf und Andermatt Turnhallen offen.

Turnhallen im Winter für Jugendliche geöffnet Damit Jugendliche auch in den Wintermonaten Begegnungsraum haben, stehen in Altdorf und Andermatt Turnhallen offen.

Sport soll gesellschaftliche Grenzen verschwinden lassen. (Bild: PD)

Auch während diesem Winterhalbjahr stehen den Jugendlichen aus Uri die Sporthalle des Bodenschulhauses in Andermatt und die Kollegi-Turnhalle in Altdorf als Treffpunkt am Samstagabend offen. Möglich macht dies der Trägerverein «Midnight Point Uri». Er bietet gemäss einer Medienmitteilung den Jugendlichen mit dem Projekt «Midnight Point» einen Ort, wo sie auch in der kühleren Jahreshälfte sportlich aktiv und unter sich sein können, ohne dafür Geld zu bezahlen.

Unterstützt wird der Verein durch die Stiftung Idée Sport, welche seit 20 Jahren leer stehende Räume in der Schweiz für Sport und Bewegung öffnet.

Die Jugendlichen gestalten das Angebot

Nach einem Sommer wie diesem ist es besonders bitter, wenn der Winter naht und mit ihm die Tage kurz und die Abende kalt werden. Fertig sind die gemütlichen Sonnenstunden am Urnersee – der Lebensmittelpunkt verschiebt sich wieder nach drinnen. Gerade auch für Jugendliche ist dies nicht immer einfach: Denn zum Austoben und für sportliche Aktivitäten fehlt ihnen dort oft der Platz. Dank des Projekts «Midnight Point» findet die junge Generation in Uri am Samstagabend in Andermatt und Altdorf einen Platz, um sich zu treffen und zusammen Sport zu treiben.

Der «Midnight Point» richtet sich an Jugendliche aus Uri im Alter von 13 bis 17 Jahren. In den offenen Sporthallen können sie sich jeweils am Samstagabend bei Spiel und Spass austoben. Für die Gemütlichen gibt es eine sogenannte «Chill-Ecke». Auch sind immer wieder spezielle Events wie zum Beispiel ein Fussballturnier oder andere Spiel-Wettkämpfe geplant.

Das Besondere an den «Midnight»-Veranstaltungen ist, dass die Programmgestaltung und die Betreuung grösstenteils durch Jugendliche selbst erfolgen. Es ist ein Angebot von Jungen für Junge.

«Die Jugendlichen kommen in den ‹Midnight Point›, weil hier vor allem Jugendliche die Abende organisieren und mit ihnen zusammenarbeiten. So können sie in einem geschützten Rahmen ihren Samstagabend verbringen», sagt Raphael Zanini, einer der beiden Projektverantwortlichen in Altdorf.

Auf die Plätze, fertig, los …

Der Startschuss in Andermatt ist bereits gefallen. Am 31. August öffnete die Sporthalle des Bodenschulhauses ihre Türen. Am ersten Abend profitierten rund 15 Jugendliche aus der Region von den Angeboten der Turnhalle. Gespielt wurden diverse Ballspiele. Die weiteren Veranstaltungen finden alle zwei Wochen statt, mit Ausnahme von Ferien und Feiertagen. Saisonschluss ist am 27. Juni 2020. Am kommenden Samstagabend, 7. September, beginnt die Saison auch in Altdorf. Die Jugendlichen erwartet zum Saisonstart ein Wettkampf aus diversen Bewegungs- und Geschicklichkeitsspielen. Die Projektverantwortlichen und ihr Team aus jugendlichen Coachs erhoffen sich für diesen Abend eine volle Sporthalle.

In Altdorf findet der «Midnight Point» wöchentlich bis zum 30. Mai 2020 statt. Pausen gibt es während der Ferien oder an Feiertagen.