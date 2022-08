Zweige für TV Bürglen-Nachwuchs am Thurgauer Jugendnationturntag

Turnverein Bürglen Nachwuchsturner holen mehrere Zweige am Jugendnationalturntag in Märstetten Mehr als die Hälfte der 17 Jungturner vom TV Bürglen haben am 27. Thurgauer Jugendnationalturntag einen Zweig gewonnen. 23.08.2022, 18.28 Uhr

Die 17 Urner Nationalturner vom TV Bürglen nach den Wettkämpfen am 27. Thurgauer Kantonalen Jugendnationalturntag. Bild: PD

Eine Delegation von 17 Urner Nationalturnern nahm vergangenen Samstag am 27. Thurgauer Jugendnationalturntag in Märstetten teil. Dies teilt der Turnverein Bürglen in einem Schreiben mit. Unter den 148 Nachwuchsturnerinnen und -turnern aus der ganzen Schweiz haben die Jungturner vom TV Bürglen ihre Sache sehr gut gemacht.

Der grossgewachsene Haldibergler Luca Püntener startete als einziger Urner in der höchsten Kategorie. Leider kämpfte Püntener eher unglücklich und musste den Tag ohne Auszeichnung beenden. Die Kategorie Leistungsklasse 1 (Jahrgänge 2007–2008) war fest in einheimischer Hand. Der Thurgauer Yanik Siegenthaler gewann souverän, aber auch die Bürgler Nationalturner konnten gut mithalten. Mit Roman Roner und Valentin Arnold durften zwei Urner vor die Ehrendamen treten.

Urner Zweiggewinne auch in den Jugendklassen

Bei den Jugendklassen waren die Teilnehmerzahlen erfreulich hoch. Auch die Bürgler Nationalturner stellten viele Jungtalente in diesen Kategorien. Spannend wurde es in der Kategorie Jugend 2 (12- bis 13-Jährige). Der Attinghausner Noe Huwyler konnte lange mit der Spitze mithalten. Beim Ringen war das Glück nicht auf seiner Seite. Dennoch reichte es für den Gewinn eines Zweiges. Auch Sven Schuler und Ramon Herger durften einen Zweig entgegennehmen. Bei den 10- bis 11-Jährigen in der Kategorie Jugend 1 durften Elias Müller, Liam Huwyler und Linus Gnos zweiggeschmückt die Heimreise antreten. Alle drei zeigten einen ausgeglichenen Wettkampf.

Bei den Jüngsten (Jugendklasse Piccolo bis 9 Jahre) stach Nelia Baumeler aus heraus. Nelia verpasste das Podest nur knapp. Die quirlige Bürglerin durfte aber mit Rang fünf sehr zufrieden sein. Ebenfalls eine gute Leistung erbrachte Tom Zurfluh. Mit seinem abschliessenden Plattwurf beim Ringen sicherte er sich das begehrte Eichenlaub. Das Fazit der Betreuer sah positiv aus. «Wir sind bereit für die zweite Saisonhälfte und schauen optimistisch in Richtung Schweizer Meisterschaft, die am 18. September in Zizers über die Bühne geht», gab ein zufriedener Remo Roner zu Protokoll. (nae)