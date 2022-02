U16-Meisterschaften Urner Skifahrnachwuchs kämpft auf dem Brüsti um Medaillen Meret Muheim des Skiclubs Attinghausen gewinnt im Slalom und Riesenslalom die Goldmedaille. Auch die Geschwister Gisler des Skiclubs Gotthard Andermatt gingen mit je zwei Medaillen von den Urner U16-Meisterschaften nach Hause. 01.02.2022, 13.32 Uhr

Armin Briker, OK-Präsident, Meret Muheim, Noah Gisler, Livio Gisler und Wettkampfleiter Adrian Planzer (v.l.). Bild: PD

Der Skiclub Attinghausen organisierte am Samstag, 29. Januar, unter der Leitung von OK-Präsident Armin Briker mit seinen 40 Helferinnen und Helfern die Urner U16-Meisterschaften im Slalom und Riesenslalom. Bei herrlich schönem Wetter wurde am Vormittag der Slalom in zwei Läufen durchgeführt – ausgeflaggt von den Trainern des Urner Skiverbands Christof Arnold und Felix Zurfluh.