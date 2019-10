Am 20. Oktober wird das Pistolen-Rütlischiessen zum 82. Mal stattfinden. 99 Sektionen dürfen am Traditionsanlass teilnehmen.

Am 20. Oktober wird das Pistolen-Rütlischiessen zum 82. Mal stattfinden. 99 Sektionen dürfen am Traditionsanlass teilnehmen.

Über 900 Pistolenschützen auf dem Rütli erwartet Am 20. Oktober wird das Pistolen-Rütlischiessen zum 82. Mal stattfinden. 99 Sektionen dürfen am Traditionsanlass teilnehmen. Paul Gwerder

Das OK des Rütli-Pistolenschiessens erwartet auch in diesem Jahr wieder über 900 Schützen. (Bild: Paul Gwerder, 21. Oktober 2018)

Bei der 82. Austragung vom Sonntag, 20. Oktober, werden wiederum über 900 Schützen um die begehrten Becher kämpfen: Das Historische Pistolen-Rütlischiessen hat sich zu einem der beliebtesten und traditionsreichsten Schiessen mit dazugehörendem gesellschaftlichem Anlass entwickelt. Organisiert wird der Anlass von den Pistolenschützen Altdorf – Erstfeld. In einer der vielen Ablösungen haben die Schützen Gelegenheit, auf eine der 40 Rütlischeiben zu schiessen.

Das 50-Meter-Programm beinhaltet traditionsgemäss 15 Schüsse auf die Ordonnanzscheibe B mit einem 10-Zentimeter-Kreis als Fünfer. Die Schüsse werden kommandiert abgegeben: zuerst drei Schüsse Seriefeuer in einer Minute, dann sechs Schüsse Seriefeuer in zwei Minuten und am Schluss sechs Schüsse Seriefeuer in einer Minute. Das Programm kann ein- oder zweihändig geschossen werden. Für die 82. Auflage konnten total 99 Sektionen berücksichtigt werden, darunter die vereinigten Stammsektionen. Hinzu kommen 6 ständige Gastsektionen und 87 weitere Sektionen.

65 Personen sind an der Organisation beteiligt

«Leider musste das OK auch dieses Jahr 43 Gruppen eine Absage erteilen, da die Kapazitäten voll ausgeschöpft sind», sagte der Ressortleiter Schiesskomptabilität, Christian Simmen. Für die Schützenfamilie ist das Schiessen schier Nebensache, das Gesellige ist vielfach wichtiger. Schon vor dem Mittag werden viele Sektionen einen Grill aufstellen, darauf wird von Bratwürsten bis zum Spanferkel alles grilliert.

Deshalb kommen neben den Schützen immer wieder zahlreiche Schlachtenbummler an diesem Tag aufs Rütli, um an diesem traditionellen Anlass dabei zu sein.

OK-Präsident des neunköpfigen Gremiums ist zum zweiten Mal der Urner Regierungsrat Urs Janett. Dieser wird kurz nach neun Uhr mit dem Schiff nach Brunnen fahren, um dort die Ehrengäste persönlich in Empfang zu nehmen. Beruhigend für den OK-Präsidenten ist es, zu wissen, dass er auf ein eingespieltes Helferteam zählen kann. Rund 65 Funktionäre bemühen sich um eine reibungslose Organisation. Hinzu kommen 25 Zeigerkinder, welche die Aufgabe haben, die Löcher in den Scheiben immer wieder zuzukleben oder als Schreiberlinge im Einsatz stehen werden.

Bereits 1873 gab es auf dem Rütli ein Revolverschiessen. Nachdem die Armee 1872 mit dem Ordonnanzrevolver (Kaliber 10,4) ausgerüstet wurde, gab es die Möglichkeit, auch mit der Faustfeuerwaffe auf dem Rütli zu schiessen. Es wurden zwölf Schüsse auf eine Distanz von 20 Metern abgegeben. Eine ausserordentliche Generalversammlung der Rütlisektion Uri beschloss aber dann im Jahr 1912, nach lebhafter Diskussion, kein Pistolenschiessen mehr durchzuführen.

Geburtsstunde des Schiessens vor 83 Jahren

Als eigentliche Geburtsstunde des unter dem Namen «Historisches Pistolen-Rütlischiessen» bekannten Grossanlasses kann der 18. Oktober 1936 bezeichnet werden. Auf Wunsch zahlreicher Schützenfreunde ergriff der Pistolenklub Altdorf die Initiative, ein Freundschaftsschiessen auf der historischen Rütliwiese durchzuführen. An diesem Sonntag versammelten sich 51 Schützen aus Altdorf, Arth-Goldau, Beckenried, Engelberg und Stans zum Freundschaftsschiessen der Urschweizer Pistolenschützen auf dem Rütli. Die Trägerschaft des Historischen Pistolen-Rütlischiessens gibt sich heute den Namen «Vereinigte Stammsektionen der Pistolen-Rütlischützen» und setzt sich aus sechs Sektionen zusammen: Pistolenschützen Altdorf-Erstfeld, Pistolenschützen am Rigi, Pistolenklub Beckenried, Pistolenklub Engelberg, Pistolenklub Stans und Schützengesellschaft Zofingen.