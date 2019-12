In Altdorf wurde zu Energie-Themen gefachsimpelt Im Shop des EWA ging in der vergangenen Woche der erste «Energy-Talk» über die Bühne. Weitere solcher Veranstaltungen sollen folgen. 04.12.2019, 05.00 Uhr

Im Zentrum der Gesprächsrunde stand das Thema Elektromobilität. Bild: PD

(RIN) Am vergangenen Mittwoch, 27. November, lud das Elektrizitätswerk Altdorf (EWA) zum ersten «Energy-Talk» in ihrem Elektroshop am Lehnplatz ein. Im Zentrum der Gesprächsrunde stand das Thema Elektromobilität. Der Informations- und Erfahrungsaustausch sei ein Erfolg gewesen, weitere EWA-«Energy-Talks» sollen folgen. «Ziel des EWA-‹Energy-Talks› ist es, in einer unkomplizierten Gesprächsrunde Erfahrungen und Informationen zu Themen aus der Energiewelt auszutauschen», erklärt Remo Burgener, Leiter Energie bei EWA.