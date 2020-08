Über 100 Teilnehmer nehmen die Surenenwanderung unter die Füsse Weil der Skiclub Attinghausen als Organisator der 38. Surenenwanderung eingesprungen ist, konnte der traditionsreiche Anlass am Samstag, 15. August, doch noch durchgeführt werden. 19.08.2020, 16.20 Uhr

Helfer vom Skiclub Attinghausen beim Materialtransport in den frühen Morgenstunden. Bild: PD

(RIN) Nachdem am 14. Juli an der Generalversammlung der Tourismusverein Attinghausen aufgelöst wurde, wollte man die diesjährige Surenenwanderung absagen. Der Skiclub Attinghausen unter der Leitung von Kilian Huwyler hatte aber etwas dagegen, dass dieser Traditionsanlass nicht stattfindet und so kurzerhand die Organisation übernommen. Nach dem Entscheid ging alles schnell. «Dank gutem Teamwork im Skiclub Attinghausen und der finanziellen und sehr spontanen Unterstützung der langjährigen Sponsoren konnte die Organisation sichergestellt werden», schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung und danken allen Beteiligten.