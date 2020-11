Über 30 Urner Holzfiguren machen Optikergeschäft zum Blickfang Sie stehen zwischen Brillenfassungen und sind ein echter Hingucker: Holzschnitzer Max Gisler stellt zum ersten Mal seine Figuren beim Altdorfer Optiker Kündig & Sélébam aus. 06.11.2020, 11.56 Uhr

Max Gisler stellt seine Figuren aus Holz mitten in Altdorf aus. Bild: PD

(RIN) Ein Bär mit aufgestellten Ohren schaut einen direkt an. Hinter ihm steht ein Zwerg, der freundlich lächelt. Zwischen Brillen liegt ausgestreckt eine Echse in Holz geschnitzt – der Föhn hatte einen Ahornbaum aus seinen Wurzeln gerissen, Max Gisler fand den Stamm und schnitzte eine grosse Echse aus einem Stück heraus. Der Spirgner fertigt leidenschaftlich gerne Skulpturen, Tierfiguren, Fabelwesen und noch viel mehr aus Holz an. «Künstler würde ich mich nicht nennen, es ist ein grosses Hobby von mir», sagt der 67-Jährige bescheiden. Seit er pensioniert ist und sein Schreinereigeschäft J. Gisler und Söhne AG weitergeben konnte, schnitzt er das ganze Jahr. Zum allerersten Mal sind nun einige seiner Figuren ausgestellt.