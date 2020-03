Leserbrief Über 65-Jährige werden entmündigt Zu den Massnahmen des Kantons Uri, eine Ausgangssperre für über 65-Jährige zu verhängen. 20.03.2020, 14.10 Uhr

Dass es in diesen Zeiten besondere Regelungen braucht, ist unbestritten, und die bundesrätlichen Empfehlungen sind dafür richtungsweisend. Der Beschluss der Urner Regierung, dass über 65-Jährige nicht mehr einkaufen dürfen, sprengt indessen jedes Mass. Angeblich hält diese Altersgruppe die bisherigen Verhaltensregeln nicht ein, was das generelle Verbot zur Sippenhaft macht. In keinem anderen Land wurde bisher das Einkaufen beschränkt, auch nicht im viel stärker durch Corona betroffenen Italien oder an Orten, in denen eine Ausgangssperre besteht.