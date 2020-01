SVP: Ueli Maurer und Albert Rösti gastieren in Seedorf Im Rahmen der Delegiertenversammlung der SVP Schweiz gibt's Ende Januar hohen Besuch aus dem Bundeshaus. 08.01.2020, 12.00 Uhr

Bereits im Juli vergangenen Jahres war Ueli Maurer auf seiner Bundesratsreise zu Gast in Uri. Bild: Urs Hanhart, 4. Juli 2019

(RIN) In der Rollerhalle in Seedorf geht am Samstag 25. Januar 2020 die Delegiertenversammlung der SVP Schweiz über die Bühne. Unter der Leitung von OK-Präsident Robert Indergand werden für diesen nationalen Anlass über 500 Delegierte und Gäste erwartet.