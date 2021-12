«Ürner Asichtä» 24 Törchen ins Glück? Ralph Aschwanden widmet sich der Faszination Adventskalender – und hat ein gespaltenes Verhältnis zu diesem vorweihnachtlichen Ritual. Trotzdem dürfen auch bei ihm zu Hause die «24 Törchen ins Glück» nicht fehlen. Ralph Aschwanden,Vorsteher des Amts für Kultur und Sport 04.12.2021, 05.00 Uhr

Gleich mehrere stehen bei uns wieder in der Wohnung. Und seit dem vergangenen Mittwoch sind sie in Betrieb. Jeden Morgen stehen meine Kinder auf – einiges motivierter und aufgeregter als sonst – und widmen sich mit Hingabe der neuen morgendlichen, adventlichen Hauptaufgabe: dem Öffnen der Törchen des Adventskalenders. 24 Törchen ins Glück. Denn wie wir alle wissen, wartet am Ende des 24-teiligen Morgenrituals der Hauptpreis schlechthin: Weihnachten – und viele Geschenke.

Als Kind haben mich die Adventskalender fast hypnotisch in ihren Bann gezogen. Das Bangen und Warten auf Weihnachten zog sich gerade wegen der nicht enden wollenden Adventskalender scheinbar endlos dahin. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass Adventskalender im 19. Jahrhundert ursprünglich dafür gedacht waren, die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen und die Vorfreude auf das christliche Fest zu mehren, so haben die 24 Törchen bei mir in meiner Kindheit ihren Sinn vollkommen verfehlt. Am liebsten hätte ich gleich alle 24 Törchen, Säcke oder Briefumschläge (ja, da gab es viele Varianten) auf einmal geöffnet. Denn heimlich hoffte ich, dass mit dem Öffnen der Nummer 24 automatisch Weihnachten sein würde. Sie ahnen es: Mit der Geduld habe ich es generell nicht so. Aber meine Eltern kannten da kein Pardon: Auch ich durfte natürlich nur ein Törchen nach dem anderen öffnen. Statt 24 Törchen ins Glück kam mir der Adventskalender eher vor wie die 24 Tage im Fegefeuer. Sie merken, mein Verhältnis zu Adventskalendern ist aus kindlicher Erfahrung durchaus gespalten.

Unsere Gesellschaft hat sich von den ursprünglichen Varianten des Adventskalenders aus dem 19. Jahrhundert sehr weit entfernt. Damals hängten Familien beispielsweise nach und nach 24 Bilder an die Wand. Noch einfacher war die Variante, bei der die Kinder 24 an die Tür gemalte Kreidestriche einer nach dem anderen wegwischen durften. Beide Varianten sind natürlich nicht mehr mehrheitsfähig. Dafür wurden zum Teil neuwertige, grössenteils sinnfreie Adventskalender erfunden, wie ein Gang durch Einkaufsläden, die angezeigte Werbung im Internet oder auch ein fünfminütiger Werbeblock im Fernsehen deutlich zeigen. Wer beispielsweise hatte die Idee, einen «Parfum-Adventskalender» mit den besten 24 Düften der Kette XY zu kreieren. Anders gefragt: Wer bitte schön braucht denn schon 24 verschiedene Parfümdüfte? Ebenso möchte ich gerne den Weihnachtsbaum sehen, der mit den 24 verschieden gestalteten Christbaumkugeln eines deutschen Autohändlers dekoriert ist. Der Zeitgeist (sprich die Konsumentinnen und Konsumenten) fordert offensichtlich von jedem Unternehmen in der Vorweihnachtszeit einen Adventskalender. Im Gegenzug dazu kann ich mir persönlich einen Adventskalender mit 24 verschiedenen Biersorten als zwar ungesundes, aber nicht völlig sinnloses Unterfangen durchaus vorstellen.

Trotz meines gespaltenen Verhältnisses zu Adventskalendern stehen dank meiner Frau natürlich auch bei uns zu Hause 24 kleine Papiersäcklein pro Kind bereit. Jeden Tag warten darin kleine Überraschungen, Aktivitäten wie Guetzli backen oder kleinere Ausflüge und natürlich die eine oder andere Süssigkeit auf unseren Nachwuchs. So macht das Warten auf Weihnachten selbst den Eltern Spass.

Und ganz nebenbei: Einer unserer Adventskalender ist nur mit Schokolade gefüllt. Dieser ist einzig und allein für den Vater (also mich) reserviert. Ich zähle nämlich ganz grundsätzlich zu denjenigen Schweizern, die den Pro-Kopf-Schokoladenverbrauch der Nation ansteigen lassen. Das verkürzt mir die Wartezeit auf Weihnachten übrigens erheblich und steigert auch meine Vorfreude. 24 persönliche Törchen ins Glück.