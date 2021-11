«Ürner Asichtä» Jenseits jeglicher Sachlichkeit Mittlerweile glaubt Ruedi Bomatter aus Altdorf zu wissen, wofür die Abkürzungen wie RNA oder Sars stehen. Trotz würden die vielen Expertenmeinungen Raum für Desinformation schaffen. Ruedi Bomatter, Altdorf 20.11.2021, 05.00 Uhr

Der Altdorfer Ruedi Bomatter ist freischaffend in der Medienbranche tätig. Bild: Markus Zwyssig,

Altdorf, 10. September 2019

Noch vor zwei Jahren wusste ich nicht, dass Wuhan eine asiatische Grossstadt ist, geschweige denn, wo genau sie sich befindet. Ein Corona war für mich ein erfrischendes mexikanisches Bier, welches vorzugsweise mit einem Limettenschnitz im Flaschenhals aufgetischt wurde, und welches – wen wundert's – heute kaum mehr angeboten wird.

Eine Corona war ein gebratener Schweins- oder Kalbsrücken, wobei die aus dem Fleisch herausstehenden Rippenenden mit «papillotes à manchon» geschmückt werden, die «Corona de culo» eine Tätowierung knapp über dem Hintern, bei uns besser bekannt als Arschgeweih. Ein Lockdown war eine räumliche Abriegelung im Falle eines Terroraktes oder einer Naturgefahr. Und ein Booster war die Endstufe in meiner HiFi-Anlage, welche den Subwoofer erst so richtig in Vibration versetzte.

Man lernt immer wieder dazu, auch in Sachen Abkürzungen. Ich glaube heute zu wissen, wofür RNA, FFP, ICU, GGG, PCR, Sars, KN95, MNS, R-Wert, RNA und mRNA stehen. Und ich weiss, was ein Schwurbler und was ein Prepper ist, Begriffe, die mir noch vor kurzer Zeit völlig fremd waren. In den 18 Monaten Ausnahmezustand bin ich – wie Sie und viele andere wohl auch – zu einem eigentlichen Corona-Experten geworden. Dies nicht nur in epidemiologischer Hinsicht, auch in der Gesundheits- und Finanzpolitik sowie in Fragen der Statistik sind wir alle irgendwie Spezis geworden.

Eigentlich ein sehr schöner Nebeneffekt dieser Pandemie, denn Bildung und Aufklärung sind – zumindest habe ich das so in der Schule gelernt – Grundvoraussetzungen für die persönliche Meinungsbildung und für ein funktionierendes demokratisches System. Nur hat diese Entwicklung auch ihre Schattenseiten. Je mehr Experten, desto mehr Expertenmeinungen, und diese könnten, was die Bewältigung der Coronakrise betrifft, kaum unterschiedlicher sein. Das schafft Raum für Desinformation und für radikale Botschaften bis hin zu Verschwörungstheorien. Das Internet und die verschiedenen Plattformen auf Social Media haben dazu ihren Beitrag geleistet. Jeder kann sich herauspicken, was ihm gerade ins Konzept passt.

Der Abstimmungskampf zum Coronagesetz bringt das deutlich zum Ausdruck. Die einen sprechen von Egoisten, Schmarotzern, Verweigerern und Verschwörungstheoretikern, während auf der anderen Seite von Diskriminierung, Stigmatisierung, Tyrannei und Diktatur die Rede ist. Und jede Seite scheint die Fakten für sich gepachtet zu haben. Die Coronafrage ist zu einem eigentlichen Glaubenskrieg geworden, eine sachliche Auseinandersetzung scheint kaum mehr möglich. Die aufgeworfenen Gräben laufen quer durch die Gesellschaft und spalten selbst Freundeskreise und Familien. Dabei haben wir doch alle dasselbe Ziel: Wir sehnen uns wieder nach mehr Normalität. Mit dem Virus werden wir in Zukunft wohl leben müssen. Die gesellschaftliche Krise lässt sich nur überwinden, wenn wir wieder aufeinander zugehen und auf einer sachlichen Ebene miteinander kommunizieren.

Unabhängig vom Ausgang böte die Abstimmung vom kommenden Wochenende dazu eine gute Gelegenheit. Doch meine Hoffnungen sind gering, da bereits vor dem Urnengang von Abstimmungsmanipulation und Betrug die Rede ist.