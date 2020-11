Kolumne «Ürner Asichtä»: Quarantäne anno dazumal – Kontaktverbot für Bauern mit der übrigen Bevölkerung Die Coronapandemie hat die Schweiz noch immer fest im Griff. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Quarantäne-Massnahmen früher noch viel drastischer waren als heute – etwa während der Maul- und Klauenseuche. Der Flüeler Historiker Elias Bricker blickt zurück. Elias Bricker 20.11.2020, 17.17 Uhr

Das Jubiläumsfest des Schwingklubs Flüelen, die Rollhockey-Spiele in Seedorf und der Samichlauseinzug in Altdorf wurden abgesagt. Corona hat die Schweiz fest im Griff. Die strengen Massnahmen des Bundes und der Kantone stossen nicht überall auf Verständnis. Aus historischer Perspektive ist es aber nicht neu, dass Staaten und Kantone Massnahmen zur Eindämmung von Pandemien ergreifen. Bereits in der Antike wurden Kranke in Quarantäne gesteckt.

Doch so weit müssen wir gar nicht zurückblicken: Viele ältere Urnerinnen und Urner erinnern sich vielleicht noch ans Jahr 1966. Damals grassierte in der Schweiz die Maul- und Klauenseuche, nicht aber in Uri. Die Regierung handelte dennoch. Sie untersagte alle Versammlungen und «Vergnügungsanlässe». Besonders rigorose Regeln ergriff sie für Bauernfamilien. Diese wurden unter Hausarrest gestellt. Die Erwachsenen durften nicht mehr in die Beiz oder zur Kirche, die Kinder nicht mehr zur Schule. Die Massnahmen der Regierung zeigten damals offenbar Wirkung. Uri wurde jedenfalls von der Viehseuche verschont.

Fünfzehn Jahre zuvor hatte der Kanton Uri weniger Glück: 1951 brach die Maul- und Klauenseuche in der Reussebene aus, über 1000 Tiere mussten in Uri geschlachtet werden. Der Regierungsrat errichtete Schutzzonen und untersagte den Landwirten, ihre Heimwesen zu verlassen. Zudem verbot er der Bevölkerung jeglichen Kontakt mit Personen aus den sogenannten «Infektionszonen», wo die Seuchengefahr am grössten war. Die Namen der Bauernfamilien aus der «Infektionszonen» wurden im Amtsblatt und in den Zeitungen gar veröffentlicht. Die Massnahmen trafen einige besonders hart: So mussten jene Bauern, deren Ställe weitab des Wohnhauses standen, über Wochen bei den Tieren ausharren. Angehörige brachten ihnen das Essen dann bis zur Zonengrenze. Militärtruppen haben diese Grenzen streng bewacht. Die Soldaten wurden zudem aufgefordert, frei herumlaufende Katzen oder Hunde, welche die Seuche verschleppen könnten, zu erschiessen.

Noch rigoroser wurden Quarantäne-Massnahmen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit durchgesetzt. Wer am Aussatz erkrankte, wurde aus der Gesellschaft verstossen und musste sich in ein Siechenhaus begeben. Auch in Altdorf gab es solche Einrichtungen für Leprakranke. Diese Häuser befanden sich möglichst weitab des Dorfs. Im 15. Jahrhundert stand das Siechenhaus beim Moosbad, später beim Kollegi. Die Aussätzigen mussten sich zudem vielerorts speziell kleiden und «Chlefeli» oder eine Glocke mit sich tragen, wenn sie aus dem Haus gingen. So waren die Gesunden frühzeitig gewarnt, wenn ihnen eine kranke Person entgegenkam, und konnten sich in Sicherheit bringen. Da es kaum Hoffnung auf Heilung gab, verbrachten die Leprakranken meist den Rest ihres Lebens im Siechenhaus.

Verglichen mit den früheren Massnahmen gegen die Lepra oder die Maul- und Klauenseuche sind die heutigen Quarantäne-Regeln äusserst human. Müsste ich nun zehn Tage zu Hause bleiben, was ich nicht hoffe, könnte ich mir immerhin Pizza bestellen.