«Ürner Asichtä» Und wenn ich dè zum Äügäblick sägä: Blib doch nu! Dü bisch so scheen! Kolumnistin Regula Waldmeier als Flüelen treibt der Begriff der Veränderung um. Regula Waldmeier 30.12.2021, 13.34 Uhr

Regula Waldmeier aus Flüelen. Bild: Philipp Zurfluh

«Und wenn ich dè zum Äügäblick sägä:

Blib doch nu! Dü bisch so scheen!

Dè chasch mich fesslä, wenn d’magsch, minetwägä,

Dè will ich gärä ds’Zitlichä säggnä!»

Die Aussage von Goethes Faust, in der wunderschönen, berührenden Übersetzung vom Hochdeutsch ins «Ürner Titsch» durch Sandra Lussmann, würde den Ansprüchen an eine Kolumne zum 31. Dezember eigentlich genügen. Sie, liebe Leserinnen und Leser, könnten darüber sinnieren, was Faust mit diesen Worten gemeint hat. Die Rückübersetzung ins Hochdeutsch überlasse ich Ihnen.

Mich hat der Begriff Veränderung umgetrieben. Angenommen, ich könnte nur noch diesen, jetzigen Augenblick leben, wäre das sicher erholsam, meditativ. Doch irgendwann würde ich wohl weitergehen wollen.

Der Mensch sei von Natur aus ein Gegner von Veränderung und nehme deshalb kaum Anstrengungen auf sich, um aus seiner Routine auszubrechen. Verharren ist bequemer. Wie schwierig kann es sein, eine kaum auszuhaltende Situation zu verändern. Gewohnheiten, seien sie auch noch so miserabel, verändern wir selten, weil wir uns an sie gewöhnt haben. Es gibt kaum etwas Anstrengenderes, als seine Muster zu verändern. Die Vernunft hat da meist nichts mitzureden, eher die Gefühle.

«Veränderungen», sagt meine Physiotherapeutin, «brauchen Zeit.» Wie recht sie hat, und ich kann mich aktiv an diesen Veränderungen beteiligen. Wenn ich zu Hause meine Übungen mache, habe ich grössere Aussichten auf Heilung.

Unser Leben mit unserer Umwelt unterliegt kontinuierlichen Veränderungen, die wir teilweise nicht beeinflussen können. Die Jahreszeiten ändern sich, es kommt zu Naturkatastrophen, Kinder werden zu Jugendlichen, Erwachsene zu Greisinnen oder Greisen. Auch die grössten Anstrengungen bringen die Jugend nicht zurück. Verändern heisst demnach auch loslassen, die neue Situation akzeptieren.

Mein Schwiegersohn erinnert sich in diesem Zusammenhang an Dimitris letzten Salto mortale. Das Alter machte sich auch bei ihm bemerkbar und er beschloss mit 50, seinen letzten Salto mortale zu springen. Akzeptieren, loslassen und im besten Fall andere Wege suchen. Das könnte heissen, sich an den verbleibenden, möglicherweise kleineren Dingen zu freuen. Den Handstand beherrschte der alternde Dimitri perfekt, und noch lange gelang es ihm, die Leute zum Lachen zu bringen. Veränderung beinhaltet demnach auch, nicht zu stark oder zu lange festhalten.

Loslassen, nicht zu lange festhalten, sich verändern braucht darüber hinaus Mut. «Es hat Mut und Kraft gebraucht, neue Wege zu gehen», brüllte einer der neugewählten deutschen Politiker in die Menge seiner Fans.

Mut und Kraft brauchte wohl die Angestellte, als sie feststellte, dass sie auch die zweite Anstellung schon nach wenigen Monaten wieder kündigen musste, weil sie ihr zu viel Kraft abverlangte, weil ihre Work-Life-Balance nicht mehr im Lot war. Für sie war Stress zur Tagesordnung geworden. Wie oft wird vergessen, dass bei stressbedingten Problemen das ganze Umfeld in Mitleidenschaft gezogen wird.

Zum Jahresbeginn 2022 bin ich überzeugt, Veränderungen lohnen sich, denn sie beinhalten auch Hoffnung. Ich hoffe, Sie und ich werden erstaunliche Dinge tun.