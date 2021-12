«Ürner asichtä» Zur Freude Wilhelm Tells Tobias Arnold, regelmässiger Nutzer des Tellbusses, steigt seit dem Fahrplanwechsel nicht mehr in Uris historischem Zentrum beim Telldenkmal, sondern beim neuen Kantonsbahnhof ein. Darauf blickt er mit einem weinenden, besonders aber mit einem lachenden Auge. Der Politologe über Zukunft und Chancen. Tobias Arnold, Politologe 18.12.2021, 05.00 Uhr

Tobias Arnold. Bild: PD

Am Sonntagabend, 12. Dezember 2021, musste ich einen Zettel an meine Eingangstür hängen, der mich am nächsten Morgen daran erinnerte, dass ich nach Verlassen des Hauses nicht nach links Richtung Telldenkmal, sondern nach rechts Richtung Kantonsbahnhof schwenke. Ich bin einer jener, die aufpassen mussten, dass sie nicht plötzlich am Telldenkmal vergebens auf den Tellbus warteten. Neu fährt dieser nämlich vom Kantonsbahnhof in Altdorf ab. Nun dient nicht mehr der Mann mit Armbrust im Zentrum Altdorfs als Hintergrundkulisse beim Einsteigen in den Doppelstöcker. Nein, jetzt erblicke ich bei meinem morgendlichen Fussweg das moderne Grossgebäude, das hoch über Uris neue Hauptverkehrsverkehrsdrehscheibe ragt. Rational betrachtet verändert sich für mich nicht viel. Mein Fussweg hat sich von 10 auf 12 Minuten nur unwesentlich verlängert. Doch in emotionaler Hinsicht bin ich noch etwas unschlüssig.

Einerseits finde ich es schade, dass mich mein Fussweg zur Arbeit nicht mehr ins historische Zentrum des Kantonshauptorts führt. Der Fussweg entlang der Kornmattstrasse, vorbei an einer Tankstelle, ist nicht ganz zu vergleichen mit dem Fussmarsch ins pulsierende Zentrum Altdorfs, wo man altehrwürdigen Gebäuden vorbeiläuft und jene Sujets erblicken kann, die auf keiner Altdorfer Postkarte fehlen dürfen. Auch wenn ich die Tankstelle passiert habe und ich mich der modernen Infrastruktur am Bahnhof nähere, überkommt mich ein kurzes Gefühl der Sehnsucht: So sieht sie also aus, die Moderne: Beton, soweit das Auge reicht anstatt pittoreske Häuserfassaden. Mich diesen Gedanken hingebend erschrecke ich aber fast ein bisschen an meiner Moderneskepsis.

Denn andererseits steht der Kantonsbahnhof ja auch für Zukunft, für Chancen, für Optimismus. Jetzt mag sich das pulsierende Zentrum Altdorfs noch im Umkreis von Telldenkmal und Rathaus bewegen. Doch wie sieht es in 10 oder 20 Jahren aus? Vielleicht verschiebt sich dieses Zentrum bis dann zirka einen Kilometer westwärts in Richtung Kantonsbahnhof, wo neu die Fäden der Urner Mobilität zusammenlaufen. Uri setzt mit dem Kantonsbahnhof ein Zeichen: Wir sind nicht der kleine Provinzkanton. Wir spielen unsere Stärke als zentral gelegener Kanton mit Nähe zum italienischsprachigen Sprachraum aus und suchen und finden den Anschluss an die grossen Verkehrsströme zwischen den Metropolen Mailand und Zürich.

Und wenn ich mittels Unterführung von der Ost- auf die Westseite wechsle und gleich noch die anderen Pendlerinnen und Pendler sehe, die nach Schwyz, Zürich oder vielleicht sogar ins Tessin fahren, dann überkommt mich ein positives Gefühl der Zuversicht. Einer Zuversicht, dass wir mit diesem Grossprojekt einen wichtigen Schritt vollzogen haben, der den Kanton Uri in Zukunft zu einem noch attraktiveren Wohn- und Arbeitskanton macht. Wilhelm Tell wird Freude daran haben, auch wenn er jetzt dem Tellbus nicht mehr «tschüss» winken kann.