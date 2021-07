Urner Projekt «Sprungbrett» ausgezeichnet

UKB-Anerkennungspreis Unterstützung für Arbeitslose: Urner Projekt «Sprungbrett» wird für Dienst am Menschen ausgezeichnet Das Arbeitsintegrationsprojekt Sprungbrett erhält 20'000 Franken von der Urner Kantonalbank. Die Übergabefeier konnte nach etwas Geduld «physisch» stattfinden. Florian Arnold 22.07.2021, 11.39 Uhr

«Hinter dem Projekt steht die Grundhaltung von Wertschätzung und Respekt gegenüber den Menschen», sagt Heini Sommer, Bankratspräsident der UKB. «Das Wirken des Vereins Sprungbrett erfüllt damit vortrefflich das, was wir mit unserem Anerkennungspreis auszeichnen wollen.» Am Mittwochabend konnte der Verein rund um das Arbeitsintegrationsprogramm deshalb einen Check über 20'000 Franken von der Urner Kantonalbank entgegennehmen.

Der Verein Sprungbrett wird mit dem UKB-Anerkennungspreis ausgezeichnet. Von links: Bankratsmitglied Sandra Hauser, Bankratspräsident Heini Sommer, Edgar Walker (Vereinspräsident Sprungbrett) und Pascal Gisler, Vorstandsmitglied. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 21. Juli 2021)

Seit 2007 setzt sich der Verein Sprungbrett im Kanton Uri als gemeinnützige Non-Profit-Organisation für einen Wiedereinstieg von arbeitslosen Menschen ins Erwerbsleben ein. «Uri ist in der glücklichen Lage, eine unterdurchschnittliche Arbeitslosenrate aufzuweisen», so Sommer. Trotzdem stecke hinter jeder Arbeitslosigkeit auch eine Person, die mit ihren eigenen Nöten und Zukunftsängsten konfrontiert sei, aus dem auch ein Zweifel am Selbstwert erwachsen könne. «Genau hier setzt das Sprungbrett an.»

Grosser Wert auf gegenseitigen Umgang

Im Vordergrund des Vereins steht, den Teilnehmenden einen strukturierten Tagesablauf zu ermöglichen. Die Menschen werden bei der Stellensuche sowie bei den Bewerbungsunterlagen und Motivationsschreiben unterstützt und erhalten etwa Hilfe beim Deutsch. Die Unterstützung erfolgt in verschiedenen Arbeitsbereichen, zu welchen der Verein einen eigenen Betrieb führt. Nebst der fachlichen Unterstützung – vorwiegend in den Branchen Bau und Umwelt, Produktion, Atelier sowie Hauswirtschaft – wird auch grosser Wert auf einen respektvollen Umgang mit Menschen aus allen Kulturen und ihrer momentanen Lebenssituation gelegt. Das Sprungbrett sorge für ein soziales Umfeld und schaffe einen Treffpunkt, so Sommer.

Die Hilfe, die Unterstützung und das Engagement sei ein unmittelbarer Dienst am Menschen, führte der Bankratspräsident aus. «Die Wiederintegration von Menschen ohne Arbeit ist aber auch wichtig für die Wirtschaft des Kantons Uri und hilft langfristig für die Finanzierung der Sozialwerke. Darüber hinaus fördert das Projekt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, indem sich niemand ausgeschlossen fühlt.» Heini Sommer freute sich besonders darüber, dass die Übergabefeier «physisch» stattfinden konnte. «Das Warten hat sich gelohnt», meinte er. Sommer konnte den Check somit am Wirkungsort des Sprungbretts am Schiesshüttenweg in Altdorf übergeben. Diesen nahm Vereinspräsident Edgar Walker entgegen.

Holzbänke im ganzen Kanton

«Wir sind eine Drehscheibe für Menschen in schwierigen Situationen», beschreibt es Edgar Walker. Er erinnert sich an die Anfangszeit, als er vor 12 Jahren Mitglied des Vereinsvorstands wurde. Das Sprungbrett sei damals ein «Beschäftigungsprogramm» gewesen, das etwa gestrickte Topflappen hervorbrachte, die später entsorgt werden mussten. «Wir haben gemerkt, dass wir uns betriebswirtschaftlicher aufstellen müssen», so Walker. Heute üben die Menschen im Programm Tätigkeiten aus, die man verkaufen könne. Walker verwies etwa auf die Holzbänke, die man heute im ganzen Kanton findet. Zudem werden immer weitere Produkte entwickelt – wie etwa ein Wärme- und Kältekissen, von dem Präsident Walker dem Bankratspräsidenten einen Prototypen überreichen konnte.

Die Bankräte unterhalten sich mit Dave Knecht (Dritter von links) über ein neues Produkt des Sprungbretts. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 21. Juli 2021)

Zum Erfolg beigetragen habe auch Geschäftsführer Dave Knecht, «ein ehemaliger Banker», wie Walker erklärte. Knecht geniesse operative Freiheiten und entwickle das Projekt ständig weiter. «Der UKB-Anerkennungspreis kommt überraschend und doch sehr gelegen für den weiteren Ausbau unserer Werkstatt in der Holzbearbeitung», führte Edgar Walker aus. Musikalisch umrahmt wurde die Übergabefeier von Daniel Beltrametti und Samuel Brunner von der Urner Band Daens.