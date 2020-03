UKB beteiligt sich an Soforthilfe

Schutzmassnahmen

Zum Schutz von Kundschaft und Mitarbeitenden sowie zur langfristigen Sicherstellung eines reibungslosen Bankbetriebes werden die Öffnungszeiten in den Geschäftsstellen ab Montag 30. März angepasst. In Altdorf, Andermatt und Erstfeld sind die Schalter bis auf weiteres täglich von 08.30 bis 12 Uhr geöffnet. In Bürglen werden die Öffnungszeiten auf 14 – 17 Uhr angepasst. Die Geschäftsstelle Schattdorf wird bis auf weiteres geschlossen – dies im Zusammenhang mit der bereits kommunizierten kurzzeitigen Schliessung aufgrund der Umbauten für das neue Geschäftsstellenkonzept ab 1. Juli 2020.