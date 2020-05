Interview UKB-CEO Christoph Bugnon: «Die Kantonalbank ist nicht in der Krise, die Krise ist um uns herum» Christoph Bugnon spricht im Interview über Coronakredite, die wirtschaftliche Lage und den Umgang mit der Krise. Florian Arnold 06.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die Schalter in Altdorf sind mit Plexiglasscheiben ausgestattet. Bild: Florian Arnold (1. Mai 2020)

Die UKB beobachtet die Urner Wirtschaft sehr genau. Wie geht es dieser aktuell?

Christoph Bugnon: Wir stellen fest, dass die Urner Wirtschaft extrem robust ist. Uri ist stark im Gewerbe und beim Handwerk. Dort läuft es im Moment noch gut. Das gute Wetter hat sicher auch hier geholfen.

Sehr viele Firmen haben aber Kurzarbeit angemeldet. Ist das nicht ein Anzeichen für eine Baisse?

Kurzarbeit ist eines der Mittel, um zu verhindern, dass die Arbeitslosigkeit ins Uferlose steigt. Wenn wir in amerikanischen Verhältnissen leben würden, hätten viele ihren Job verloren und wären dann vielleicht nach drei Monaten wieder eingestellt worden. Die Massnahmen in der Schweiz helfen der Stabilität des Konsums. Wesentlich wird sein, wie lange der Lockdown auf die Wirtschaft wirken wird.

Zu den Massnahmen zählen auch die Überbrückungskredite, welche Sie vergeben haben. Wie gross war die Nachfrage?

Christoph Bugnon Bild: Florian Arnold

Bis jetzt haben wir rund 120 Kredite im gesamten Umfang von rund 18 Millionen Franken ausbezahlt. 90 Prozent der Gesuche kamen innerhalb der ersten 10 Tage herein, danach gab es nur noch vereinzelte Anfragen. Die meisten Kredite bewegen sich im Bereich von 3000 bis 500000 Franken, die vom Bund garantiert sind. Was darüber hinaus geht, ist an stärkere Bedingungen geknüpft. Hier haben wir bisher wenige Anfragen erhalten. Wir haben insgesamt mit mehr Gesuchen gerechnet und konnten deshalb die Anfragen rasch abwickeln.

Zeigt diese Hilfe Wirkung?

Dass der Bund so rasch reagiert hat mit einem gut aufgesetzten Programm, hat auf der psychologischen Ebene eine sehr positive Wirkung erzielt. Und wirtschaftlich konnte vorderhand die Liquidität der Unternehmen gesichert werden.

Verschiebt man denn mit diesen Krediten nicht das Problem auf später?

Nein, bei einem Grossteil der Firmen wird das nicht der Fall sein. Für die gesunden Betriebe war es wichtig, nicht plötzlich in eine Konkurssituation zu kommen oder Arbeitsplätze abbauen zu müssen. Das wäre höchst bedauerlich. Nun haben sie fünf unter gewissen Voraussetzungen bis sieben Jahre Zeit, die Kredite zurückzuzahlen. Die gesunden Firmen werden damit keine Probleme haben. Schwierig wird es höchstens für Unternehmen, die ohnehin schon zu kämpfen hatten. Wenn die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells nicht gegeben ist, wird sie auch ein solcher Überbrückungskredit nicht retten.

Das sind Kriterien, die man bei einem gewöhnlichen Kredit berücksichtigen würde. Welche Bedingungen gibt’s für einen Sonderkredit?

Die Kredite bis 500000 Franken basieren auf Selbstdeklaration. Es durften maximal 10 Prozent des Umsatzes bezogen werden. Wir mussten prüfen, ob das Formular vollständig ausgefüllt und unterschrieben wurde. Das machte es auch möglich, dass wir das allererste Gesuch innerhalb von 23 Minuten erledigt hatten. Bei Beträgen über 500000 Franken müssen aber Unterlagen wie bei einem gewöhnlichen Kredit eingereicht werden. Da dauert auch die Abwicklung entsprechend länger.

Die Finanzhilfen lindern die aktuellen Probleme, hemmen aber möglicherweise Investitionen in der Zukunft – denn schliesslich gilt es den Kredit zurückzuzahlen.

Wenn die Finanzhilfe den gewünschten Effekt der Stabilisierung mit sich bringt, glaube ich eher, dass das Gegenteil der Fall ist. Denn mit den Hilfen verhindert man, dass man an den totalen Tiefpunkt gelangt. Aber niemand kann ausschliessen, dass wir in eine längerfristige Rezession hineinlaufen.

Wie lange wird die Krise dauern?

Wir haben null Prognosen. Die Wirtschaftsexperten sind sehr unterschiedlicher Meinung. Die Auswirkungen werden aber vermutlich Jahre statt wenige Monate anhalten.

Was hat Corona mit der UKB gemacht?

Wir selber sind nicht in der Krise, sondern die Krise ist um uns herum und wir müssen schauen, wie wir uns darin bewegen. Wir haben eine mehrfache Rolle, als Unternehmen, Arbeitgeber aber auch als Dienstleister für die betroffenen Kunden.

Die Dienstleistungen dürften sich vor allem ins Internet verschoben haben.

Der Anstieg der digitalen Produkte war erstaunlicherweise nicht signifikant. Wir stellen fest, dass die Transaktionen allgemein massiv zurück gegangen sind, da die Geschäfte nicht mehr geöffnet waren. Es fliesst also weniger Geld. Zwar merken die Online-Händler einen grossen Anstieg, aber diese machen aufs Ganze nur einen kleinen Marktanteil aus. Sicherlich haben viele zum ersten Mal etwas online eingekauft.

Was hat sich innerhalb des Bankgeschäfts noch verändert?

Die physischen Kundenberatungen sind massiv zurückgegangen. Diese sind auf 10 bis 20 Prozent im Vergleich zu vorher reduziert worden, dafür haben wir die Telefonberatung verdoppelt. Erstaunlich oft wurde der neue Bargeldservice in Anspruch genommen, bei dem wir Geld nach Hause liefern.

Wie haben Sie für die Sicherheit der Mitarbeiter gesorgt?

Wir haben einen Krisenteilstab gegründet, der sich seit Mitte März jeden Morgen ausgetauscht hat. Rund 70 Personen wurden mit Homeoffice-Equipment ausgestattet. Die Teams haben wir gesplittet, um bei möglichen Ansteckungen den Betrieb sicher zu stellen. Unsere Kundenhalle ist mit Plexiglasscheiben ausgestattet und die Öffnungszeiten sind massiv reduziert.

Sie mit dem Bau des neuen Hauptgebäudes am Bahnhof Altdorf ein grosses Projekt am Laufen. Gab es durch Corona Schwierigkeiten?

Auch dort läuft alles zeitlich und kostenmässig absolut nach Plan. Wir hatten Bedenken, dass der Bau plötzlich eingestellt werden könnte. Das war nicht der Fall, was uns sehr freut.

Was geben Sie den Unternehmen mit, um die Krise zu meistern?

Es wäre vermessen, Ratschläge zu geben, denn die Urner sind gute und starke Unternehmer. Wenn wir sie unterstützen können, sind wir gerne dazu bereit.