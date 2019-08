UKB will Urner Wirtschaftsmotor weiter ankurbeln Die Urner Kantonalbank stellte Firmenkunden ihre grossen Pläne beim Bahnhof Altdorf vor. Markus Zwyssig

Freuen sich, dass bald der Spatenstich für den Bau des neuen Dienstleistungsgebäudes der Urner Kantonalbank stattfindet (von links): Bauleiter Josef Trachsel, Architekt Stefan Hermann, UKB-Projektleiterin Esther Heiz und UKB-CEO Christoph Bugnon. (Bild: Markus Zwyssig, Altdorf, 22. August 2019)

Im Saal des ehemaligen Restaurants Bahnhof in Altdorf herrschte am Donnerstagabend noch einmal Hochbetrieb – und das wohl zum letzten Mal. Die Urner Kantonalbank (UKB) hatte ihre Firmenkunden zu einem Aufbruch-Apéro eingeladen. «Wir stehen vor einem weiteren Meilenstein», sagte UKB-CEO Christoph Bugnon. Am 9. September ist es soweit: Beim Bahnhof Altdorf erfolgt der Spatenstich für das anstehende Grossprojekt. «In den nächsten Jahren werden der Kanton, die Urner Kantonalbank, die Schweizerischen Bundesbahnen, die Gemeinde Altdorf sowie Private 150 bis 200 Millionen Franken investieren», so Bugnon.

Die Urner Kantonalbank baut beim Bahnhof Altdorf ein neues Dienstleistungsgebäude für knapp 50 Millionen Franken. Die Bank hat vor kurzem das Aufnahmegebäude und das Hotel Bahnhof käuflich erworben. «Die ersten Bauarbeiten sind bereits vergeben», so Bugnon. «Die Baumaschinen sind am Werk, wenn auch noch im bescheidenem Rahmen.»

Ein «Leuchtturm» und ein «Eintrittstor»

Bugnon bezeichnete das geplante neue Dienstleistungebäude, in dem sich künftig auch der Hauptsitz der Bank befinden wird, als «Leuchtturm für den Entwicklungsschwerpunkt Urner Talboden» und zugleich als künftiges «Eintrittstor zum Kanton Uri». Das Gebiet beim Bahnhof Altdorf soll zur Drehscheibe des öffentlichen und privaten Verkehrs, aber auch des wirtschaftlichen Lebens werden. «Die UKB setzt damit ein Zeichen und will den Motor der Urner Wirtschaft weiter ankurbeln», so Bugnon. Der Apéro am Donnerstagabend bot den Urner Gewerbetreibenden und Unternehmern denn auch Gelegenheit, Fragen rund ums Projekt beim neuen Kantonsbahnhof zu stellen. Architekt Stefan Herrmann, Bauleiter Josef Trachsel, Esther Heiz, Projektleiterin UKB, waren vor Ort, um Auskunft zu geben.

Der UKB-CEO zeigte auf, dass die Bank in der Vergangenheit immer wieder Neues gewagt und in Angriff genommen hat. So habe die Bank 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg mitgeholfen, Aufbruchstimmung zu verbreiten durch günstige Kredite und durch die Eröffnung von Filialen. 1954 konnte das neue Domizil im Von-Roll-Haus bezogen werden. 1978 führte die UKB als dritte Bank in der Schweiz einen Bancomaten ein. 1987 wurde der neue Hauptsitz an der Bahnhofstrasse bezogen. 2002 rief die Bank ein Marktplatzkonzept ins Leben, das heute noch modern sei. «Die UKB war damit sehr innovativ», so Bugnon. Nun entstehe als nächster grosser Schritt beim Bahnhof Altdorf ein neues Dienstleistungsgebäude der UKB. Der multifunktionale Bau mache mit moderner Infrastruktur den Standort zusätzlich attraktiv, gab sich Bugnon überzeugt.

Feuerwehr nutzt Gebäude für eine Übung

Nach dem Aufbruch-Apéro der UKB wird das ehemalige Restaurant Bahnhof definitiv Geschichte. Die Feuerwehr nutzt das leer stehende Gebäude noch für eine Übung. «Die Liegenschaft wird dabei aber nicht warm abgebrochen», versicherte Bugnon. Nach der Übung wird das ehemalige Hotel Bahnhof abgerissen und ist damit endgültig Geschichte.