Ukraine-Krieg Rund 80 Personen sollen hier Platz finden: So wird das Schattdorfer Chinderhuus zur Flüchtlingsunterkunft Das SRK ist daran, in Uri rund 80 Personen unterzubringen, so auch im obersten Stock des Chinderhuus Königschind in Schattdorf. Noch gibt es viele Knacknüsse. Florian Arnold 24.03.2022, 05.00 Uhr

Im Chinderhuus Königschind in Schattdorf wird eine Wohnung für ukrainische Flüchtlinge eingerichtet. Bilder: Florian Arnold (Schattdorf, 22. März 2022)

Viel Betrieb rund ums Chinderhuus Königschind in Schattdorf. Doch für einmal geht es nicht um Fangis oder Verstecken. Es sind junge Männer am Werk, die gemeinsam grosse Schränke die Treppen hochschleppen und umständlich durch die schmale Tür ins Haus zirkeln. Matratzen und Lattenroste sowie Wäschekörbe, vollgepackt mit Geschirr und Küchenutensilien, stehen bereit und müssen in den obersten Stock des Hauses verfrachtet werden. Es ist das Nötigste, damit hier bald sechs Personen leben können, die aus der Ukraine geflohen sind.

Sarah Niggli.

«Eigentlich hatten wir andere Pläne für den obersten Stock, als die Wohnung frei wurde, die wir zuvor extern vermietet hatten», erzählt Sarah Niggli, Leiterin des Bereichs Wohnen des Chinderhuus.

«Aber manchmal muss man im Leben flexibel sein. Als die Krise begann, war für uns klar, dass wir die Wohnung zur Verfügung stellen möchten.»

Soziales wird grossgeschrieben

Das Chinderhuus ist eine Einrichtung, die es schon seit über 20 Jahren gibt. Früher als Mutter-Kind-Wohnen konzipiert, steht die Institution heute für Kinder und Jugendliche von 0 bis 18 Jahren zur Verfügung: für kurzzeitiges oder auch längerfristiges Wohnen. Ergänzt wird dies durch eine Kita, die «24/7» betrieben wird. «Ob sich mit den Flüchtlingen Synergien ergeben, wird sich zeigen», sagt Sarah Niggli. Caroline Eschholz, Leiterin der Kita, ergänzt:

«Wir haben in unserem Haus Sozialpädagoginnen und -pädagogen und einen Psychologen. Wenn der Bedarf da ist, die Leute zu unterstützen, können wir das bieten.»

Caroline Eschholz.

Man merkt rasch: Im Chinderhuus wird der soziale Gedanke hochgehalten. «Wir schätzen die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen sehr», sagt Caroline Eschholz. So war der Kontakt zum Roten Kreuz rasch hergestellt. Auch jetzt sind es Männer vom SRK, die tatkräftig mit anpacken, selber Flüchtlinge und Asylsuchende. Darunter auch bereits ein Ukrainer. Auf Italienisch – er habe in Italien gearbeitet – erzählt er den beiden Chinderhuus-Betreiberinnen seine Geschichte. Geflüchtet sei er mit einem vier- und einem sechsjährigen Kind. Bei lauten Geräuschen würden sie sich immer erschrecken. «So etwas macht mich sprachlos», sagt Sarah Niggli.

Hilfsbereite sollen nicht traumatisiert werden

Kurt Strehler.

«Das ist ein wichtiger Punkt», sagt Kurt Strehler, Leiter des Asyl- und Flüchtlingsdiensts Uri des SRK.

«Man muss sich als hilfsbereite Person bewusst sein, dass man mit Trauer und Verlusten konfrontiert wird, wenn man Flüchtlinge bei sich aufnimmt. Schlimmstenfalls kann das die Gastgeber selber traumatisieren.»

Rückzugsorte seien unabdingbar. «Wenn man jemanden in den eigenen vier Wänden einquartiert, kann man nicht plötzlich davonlaufen.» Deshalb bevorzugt es das SRK, wenn ganze Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Wie eben im Chinderhuus.

Bereits sind 71 ukrainische Flüchtlinge in Uri

Es sind sechs Plätze von etlichen, die benötigt werden, um den Geflohenen ein temporäres Zuhause zu bieten. Bereits sind 71 ukrainische Flüchtlinge in Uri angekommen. Für sie besteht eine Meldepflicht beim Amt für Migration. Neun Personen haben sich über private Kontakte eine Unterkunft beschafft. Rund 60 konnten durch das SRK verteilt werden. «Das SRK und der Kanton besitzen keine eigenen Objekte, wo die Menschen leben können», erklärt Kurt Strehler. «Es ist aber nicht das erste Mal, dass Ströme von Flüchtlingen in die Schweiz kommen.»

Sie begutachten die Wohnung im Chinderhuus Königschind in Schattdorf: (von links) Sarah Niggli, Caroline Eschholz, Kurt Strehler und Christian Arnold.

Mit vielen Wohnungsbesitzern sei man in Kontakt und habe diese nun wieder anfragen können. Einige Wohnungen können gratis benutzt werden, andere zu den Nebenkosten oder zu einer Pauschale – vorerst für ein Jahr. «Danach müssten wir über Mietpreise reden.» Denn wie lange der Krieg dauern wird, weiss niemand, und auch die Zahl der Flüchtlinge kann nur erahnt werden.

Christian Arnold.

Bei 50'000, die in den kommenden Monaten in der Schweiz erwartet werden, würden auf Uri 250 fallen. Andere prognostizieren noch viel höhere Zahlen. Regierungsrat Christian Arnold:

«Sobald mehr als 80 Personen in den Kanton Uri kommen, müssen wir nach grösseren Objekten suchen, die man umnutzen kann.»

Die Regierung denkt dabei etwa an leer stehende Hotels oder andere Unterkünfte. «Für den Betrieb dieser Anlagen würden wir auch Zivilschutz und -dienst einsetzen. Dazu laufen bereits Gespräche», so Arnold.

Die Lager sind leer

In der Küche der geräumigen 4,5-Zimmer-Wohnung ist ein SRK-Helfer dabei, einen Staubsauger zusammenzubauen. Daneben wird das Geschirr in die Ablagen verstaut. «Momentan gibt es überall das gleiche Problem», sagt Kurt Strehler. «In der ganzen Schweiz wird nun nach Material verlangt, doch viele Lieferanten haben Lieferfristen.» Für Notfalllösungen hat das SRK ein Lager. «Doch das ist bereits schon leer.» Glücklicherweise habe man vom kürzlich geschlossenen Restaurant Tourist in Flüelen Inventar günstig erwerben können.

Die Wohnung wird bewohnbar gemacht.

Regierungsrat Christian Arnold ist sehr erfreut über die unkomplizierte Hilfe. Gefragt ist aber nach wie vor sehr viel Pragmatismus. «Ein Problem sehe ich bei den Schulen. Für kleine Gemeinden mit wenig Lehrpersonen und Räumen wird es sehr schwierig werden, die Kinder aus der Ukraine zu integrieren.» Aber auch hier habe es schon viele Angebote gegeben für grosse, bereits eingerichtete Räumlichkeiten, die in Schulzimmer umfunktioniert werden könnten.

Die Küche wird funktionsfähig gemacht.

Es wird viel Personal gebraucht

Der Status S soll es den Flüchtlingen ermöglichen, auch einer Arbeit nachzugehen. Das würde auch einen sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt bedeuten. Im Zentrum stehe aber, dass kein unnötiges Asylverfahren durchlaufen werden müsse, sagt Kurt Strehler. Nötig ist aber trotzdem eine etwas umständliche Registrierung, wie Christian Arnold sagt. Im Moment müssen sich alle Flüchtlinge in Chiasso melden. «Es gab Situationen, dass Menschen einen Tag lang in Chiasso gewartet haben und dann ohne Registrierung zurückgekommen sind. Wenn es schon den Status S gibt, dann sollte das anders ablaufen.» Kurz: Es bleibt viel zu tun.

Im Chinderhuus Königschind sind die Vorbereitungen zumindest abgeschlossen. «Wir sind sehr gespannt, wen wir begrüssen dürfen», sagt Sarah Niggli – denn wer ihnen zugeteilt wurde, ist auch für die beiden Betreiberinnen noch eine Überraschung.

Das SRK sucht weiterhin nach Wohnungen, in denen Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden können. Interessierte melden sich beim Asyl- und Flüchtlingsdienst Uri des SRK.

