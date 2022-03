Kundgebung beim Telldenkmal gegen Ukraine-Krieg

Ukraine-Krieg Urner zeigen sich solidarisch mit den Kriegsopfern Mit einer Kundgebung, an der alle Urner Parteien teilnahmen, wurde gegen die Kriegswirren ein Zeichen gesetzt. Florian Arnold 10.03.2022, 19.55 Uhr

An der überparteilichen Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine auf dem Altdorfer Rathausplatz nahmen rund 300 Personen teil. Florian Arnold / Urner Zeitung

Rund 300 Personen fanden sich am Donnerstagabend auf dem Altdorfer Rathausplatz ein. Mit vielen Kerzen und Flaggen wurde ein starkes Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt. An der Kundgebung sprachen Vertreter verschiedenster Urner Parteien sowie auch eine Ukrainerin, die in Uri lebt. Sie appellierte an die Unterstützung und bedankte sich für die grosse Solidarität, die sie spüre.