Coronakrise trifft Urner Spitzenkoch hart – Restaurant «Im Feld» in Gurtnellen bleibt geschlossen Am 11. Mai öffnen viele Restaurants wieder ihre Türen. Doch das Gasthaus «Im Feld» in Gurtnellen von Spitzenkoch Beat Walker und Partner Marco Helbling bleibt geschlossen. 03.05.2020, 18.43 Uhr

Das Gourmet-Restaurant «Im Feld» Bild: Urs Flüeler / Keystone

(fmü) In den vergangenen Wochen sei intensiv nach Lösungen gesucht worden, um das Restaurant weiterführen zu können, heisst es auf der Webseite des Restaurants. Doch bereits im letzten Jahr hätten die zwei Schliessungen der Axenstrasse zu einem grossen Loch in der Betriebskasse geführt. «Mit dem Lockdown am 16. März 2020 wurde unser Restaurant gerade eine Woche nach der Winterpause zwangsgeschlossen, obwohl wir praktisch ausgebucht waren. Diese Umsatzeinbussen können wir in unserem Betrieb nicht mehr auffangen», heisst es weiter.