Umstrittener Kreisel der West-Ost-Verbindung: Schattdorfer beauftragen Gemeinderat, beim Kanton nachzuverhandeln An der offenen Dorfgemeinde gibt es grosse Unterstützung für die Petition IG WOV für alle. Zudem wird eine kantonale Volksinitiative lanciert und am Mittwoch gibt es einen Vorstoss im Landrat. Markus Zwyssig 29.09.2020, 11.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der offenen Dorfgemeinde in Schattdorf wurden klare Entscheide gefällt. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2020)

378 Stimmberechtigte nahmen am Montagabend an der offenen Dorfgemeinde teil. Die Schattdorferinnen und Schattdorfer trafen sich für einmal nicht in der Aula Gräwimatt, sondern in der Pfarrkirche. Für die Versammlung galt Maskenpflicht und es wurden Personendaten erhoben. Gekommen waren die vielen Schattdorfer, um das weitere Vorgehen in Sachen West-Ost-Verbindung (WOV) und Gemeindepetition IG WOV für alle zu diskutieren. «Die Bevölkerung soll selber entscheiden, wie die Strassen und die Knotenpunkte ausgestaltet werden, mindestens dort, wo die Gemeinde auch etwas dazu sagen kann» sagte Gemeindepräsident Bruno Gamma. Die Schattdorfer erhielten die Möglichkeit, ihre Meinung kund zu tun. Geplant war anschliessend eine Konsultativabstimmung. Werner Bachmann stellte den Antrag auf eine richtige demokratische Abstimmung, was von den Anwesenden klar gutgeheissen wurde.

Beim Eingang in die Pfarrkirche Schattdorf wurden die Kontaktdaten erhoben. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2020)

Mehr als drei Stunden mussten die Schattdorfer in den Holzbänken ausharren. Mit 277 Ja zu 20 Gegenstimmen wurde nach eingehender Diskussion schliesslich der Antrag von alt Gemeindepräsident Ruedi Müller mit einem klaren Auftrag an den Gemeinderat gutgeheissen: Die flankierenden Massnahmen zur WOV sollen in einer Vereinbarung zwischen Kanton und Gemeinden neu verhandelt werden. Die Gotthardstrasse soll direkt über den Kreisel erschlossen werden und diese soll gleichberechtigt befahrbar sein wie die Dorfstrasse. Der Gemeinderat verzichtet auf das Ziel, den Durchgangsverkehr um 80 Prozent zu reduzieren. Dadurch sollen alle Schattdorfer von der WOV profitieren.

Antrag auf Urnenabstimmung findet keine Unterstützung

Mit der Petition sei er überhaupt nicht einverstanden, sagte Christian Tresch. Mit dem Bau der WOV werde auch das Dorf vom Durchgangsverkehr entlastet. Der Transitverkehr solle künftig nicht mehr durch Schattdorf, sondern über die WOV gelenkt werden. Ohne flankierende Massnahmen (Flamas) funktioniere die WOV nicht. «Die Petition schiesst über das Ziel hinaus und schadet Schattdorf mehr als sie nützt», sagte Tresch und erntete Buh-Rufe, aber auch Klatschen. Christian Tresch hatte angesichts der Bedeutung des Geschäfts den Antrag gestellt, eine Abstimmung an der Urne durchzuführen. Er kam damit aber nicht durch, erhielt nur 14 Stimmen. Auch alt Landrat Hans Gisler hatte mit seinen Antrag keinen Erfolg. Er pochte darauf, dass sich der Gemeinderat dafür einsetzt, dass der Durchgangsverkehr künftig nicht durchs Dorf führt.

In der voll besetzten Pfarrkirche galt Maskenpflicht. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 28. September 2020)

Samuel Scheiber will am WOV-Ziel festhalten, dass der Durchgangsverkehr reduziert wird. Flankierende Massnahmen seien sowohl auf der Gotthard- als auch auf der Dorfstrasse möglich. «Schattdorf ist ein Familiendorf und wir wollen überall sichere Strassen». Der Gemeinderat solle den Kanton auffordern, die Planung beim Kreisel Schächen anzupassen, aber immer mit dem Ziel, dass die Reduktion des Transitverkehrs um 80 Prozent immer noch erfüllt wird. Ziel der WOV sei es, dass der Verkehr über die neue Strasse gelenkt werde, sagte Markus Arnold. Es gehe nicht darum verschiedene Strassen gegeneinander auszuspielen. Er unterstützte den Antrag von Scheiber. Ebenso tat dies Sebastian Herzog. Er betonte, dass eine Änderung der flankierenden Massnahmen das Gesamtsystem der WOV in Frage stellen würde.

Scheiber, Arnold und Herzog stellten den Antrag, in den Text die Reduktion des Transitverkehr um 80 Prozent herein zu nehmen. Sie kamen damit aber nicht durch, erhielten 84 Stimmen.

Befürworter der WOV, aber auch Bedenken zur Sicherheit

Iwan Deplazes, Vertreter der Petitionäre, pendelt beruflich zwischen Zürich und Uri. Daher sei er Befürworter der WOV. Es sei ihm aber als Vater von vier Kindern ein grosses Anliegen, dass in Schattdorf die Verkehrswege für alle sicher seien. 1750 Personen haben die Petition IG WOV für alle unterschrieben. Das sei eine klare Meinungsäusserung. Mit dem Bau des geplanten drei-adrigen Kreisel habe man Bedenken, dass der Verkehr durchs Dorf und die Adlergartenstrasse zunehme. «Das kann doch nicht im Interesse der Schattdorfer sein», wurde Deplazes deutlich. Das Planungsbüro, welches vom Kanton den Auftrag erhalten habe, einen drei-adrigen Kreisel zu erarbeiten, habe ganz klar bestätigt, dass auch ein vier-adriger Kreisel möglich wäre. «Damit würde die Situation entschärft, dass zusätzlicher Verkehr durch die Dorfstrasse geleitet wird.»

Initiative soll Kreisel verhindern, wie beim Schächen Schattdorf geplant

Deplazes sagte, dass nun eine kantonale Volksinitiative lanciert werden soll. Diese sieht vor, dass im Strassengesetz in Zukunft verhindert wird, dass solche Kreisel, wie nun in Schattdorf geplant, gebaut werden. Unmittelbare Ein- oder Ausmündungen bei Kreiseln dürften aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt sein. Damit die Initiative Lex Kreisel Schächen Schattdorf zu Stande kommt, braucht es 600 Unterschriften. «Die kantonale Initiative ist bereits rechtlich geprüft worden», so Deplazes. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die nötigen Unterschriften zusammen kommen werden. «Das Verständnis ist sehr gross, dass auch in anderen Gemeinden kein solcher Kreisel akzeptiert wird.»

Die Beweggründe der 1750 Schattdorfer, welche die Petition unterschrieben haben, sei ernst zu nehmen, sagte Landrat Ruedi Cathry. Am Mittwoch werde im Landrat ein politischer Vorstoss eingereicht und der Regierungsrat mit den selben Anliegen konfrontiert. «Es geht nicht, dass man der Bevölkerung vorbei plant», gab sich Cathry kämpferisch. «Wir brauchen eine WOV, die nicht nur die Gotthardstrasse, sondern das ganze Dorf entlastet.» Der Gemeinderat müsse dazu nochmals mit dem Kanton verhandeln.

Klare Zustimmung zu Rechnungen, Nutzungsplanung und Gemeindeordnung

Die übrigen Geschäfte der offenen Dorfgemeinde waren unbestritten. Gemeindeverwalter Philipp Muheim stellte die Jahresrechnung 2019 vor. Diese schliesst weit besser als erwartet ab. Bei einem Aufwand von 17,4 Millionen Franken und einem Ertrag von 17,3 Millionen Franken resultiert ein Verlust von 83'264 Franken. Im Budget war mit einem Aufwandüberschuss von 1,17 Millionen Franken gerechnet worden. Die von Urs Gisler vorgestellte Rechnung der Wasserversorgung schliesst bei einem Aufwand von 721'092 Franken und einem Ertrag von 662'693 Franken mit einem Aufwandüberschuss von 58'399 Franken ab. Die Rechnungen wurden einstimmig gutgeheissen.

Eingebürgert wurden Lon Simonaj, 1993, kosovarischer Staatsangehöriger, sowie Andressa Alves de Oliveira, 1995, brasilianische Staatsangehörige.

Die von Gemeinderat Mario Schmidt vorgestellte Teilrevision Siedlungsraum der Nutzungsplanung wurde gutgeheissen. Die Totalrevision der Gemeindeordnung, der Verordnung über das Verfahren an der Gemeindeversammlung und der Verordnung über das Verfahren in den Behörden wurde genehmigt (8 Gegenstimmen). Gemeinderat Heinz Keller hatte die Vorlagen vorgestellt.