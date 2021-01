Umstrittenes Alkoholverbot gekippt Gotthard Raststätte in Schattdorf schenkt jetzt Bier und Wein an Autofahrer aus Alkoholverkauf entlang der Autobahn ist wieder erlaubt. Davon will die Gotthard Raststätte in Schattdorf profitieren. CEO Daniel Kaufmann hofft nun auf Firmen- und Vereinsanlässe. Er könne aber nicht kontrollieren, ob Gäste zu viel trinken. Anian Heierli 05.01.2021, 14.00 Uhr

Daniel Kaufmann, CEO der Gotthard Raststätte, freut sich, dass das Unternehmen Alkohol ausschenken darf. Bild: Anian Heierli

Noch schnell ein Feierabendbier trinken oder eine Flasche Schnaps als Geschenk kaufen. Das geht ab sofort wieder an Autobahn-Raststätten. Denn fast 60 Jahre lang waren hier der Ausschank und Verkauf von alkoholischen Getränken verboten. Bundesbern verbannte 1964 sämtliche Spirituosen, Bier und Wein aus den Theken und Regalen der Raststätten. Zeitgleich wurde damals auch die Promillegrenze für Autofahrer eingeführt.

Das Verbot war in den vergangenen Jahren umstritten. Die Raststätten-Betreiber fühlten sich benachteiligt. Ihr Argument: Restaurants und Tankstellenshops dürfen Alkohol an Autofahrer verkaufen. Entsprechend gross ist jetzt die Erleichterung. «Wir begrüssen den Entscheid sehr», sagt Daniel Kaufmann, CEO der Gotthard Raststätte in Schattdorf an der A2. Auch sie als Betreiber hätten sich für die Aufhebung des Verbots stark gemacht. Ihrer Forderung stimmten Parlament und Bundesrat Ende 2017 dann auch zu.

Neue Konkurrenz für Tankstellenshops

Wieviel mehr Umsatz künftig generiert wird, kann Kaufmann nicht abschätzen: «Wir rechnen nicht mit grossen Verkaufszahlen, erwarten aber höhere Frequenzen durch Personen, die früher auf Tankstellenshops ausgewichen sind.» Für ihn ist eine Raststätte eben mehr als ein Ort, an dem müde Autofahrer auf die Toilette gehen und schnell noch «äs Kafe» trinken.

Angeboten werden verschiedene Weine und Urner Spirituosen. Bild: Anian Heierli

Kaufmann sagt:

«Wir haben Touristengruppen, die mit dem Bus reisen, und alkoholische Getränke konsumieren, die aber gar nicht selbst fahren.»

Und weiter: «Es gibt auch Spaziergänger und Velofahrer entlang der Reuss, die im Sommer ein Bier oder ein Glas Wein geniessen möchten.» Letztlich könne man diesen Kunden nun einen erfreulichen Mehrwert bieten.

Schweizer Gäste wussten stets, dass es an der Raststätte keinen Alkohol gibt. Doch für Touristen aus dem Ausland kam das Verbot oft überraschend. «Ja, das Bedürfnis, etwas Alkoholisches zu kaufen, haben wir gespürt», so Kaufmann. So wollten etwa Campierer, die auf der Raststätte übernachteten, am Abend noch eine Flasche Wein kaufen. Künftig sind auch Firmen- und Vereinsanlässe im Restaurant der Gotthard Raststätte geplant. Kaufmann dazu: «Diese bieten sich an Monaten mit geringen Frequenzen an.» Denn solche Treffen gab es in der Vergangenheit wegen des Verbots nicht.

Schnaps aus der Region aber kein Urner Wein im Angebot

Gesetzt wird neu auf einheimische und internationale alkoholische Getränke. Im Restaurant gibt es künftig das Urner Stiär Biär, Eichhof und Heineken zu trinken. Im Verkaufsladen werden unter andrem regionale Spirituosen und zahlreiche Weine angeboten:

Bild: Anian Heierli

Ein Urner Wein ist aber noch nicht im Angebot. Doch wie reagiert die Raststätte, wenn sich ein Autofahrer betrinkt? Kaufmann erklärt:

«Wir gehen nicht davon aus, dass wir zum Party-Hotspot werden.»

Hinsichtlich der Jugendschutzbestimmungen seien die Mitarbeiter aber bereits geschult. Kontrollieren – wie viel Alkohol ein Erwachsener in der Raststätte trinkt, bevor er fährt – könne man aber nicht. Im Gegenteil: «Hier gilt Eigenverantwortung», so Kaufmann. Das werde auch in Restaurants so gehandhabt. In Extremfälle werde man aber sicher versuchen, Personen am Weiterfahren zu hindern.

Die Lockerung bleibt umstritten. Ob das gekippte Verbot zu mehr Unfällen und Anzeigen führt, wird sich erst noch zeigen.