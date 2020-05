Unbekannte Gärten: Urnerin erzählt von ihrem 100-Quadratmeter-Paradies in Silenen In einem Waldstück in Silenen befinden sich riesige Gartenanlagen. Ein Blick in eine Welt voller Friede, Glück und Ruhe. Christof Hirtler 14.05.2020, 05.00 Uhr

Das Paradies ist in der Vorstellung der Menschheit ein schöner Garten mit üppigem Pflanzenwuchs und einer friedlichen Tierwelt: Eine Stätte des Friedens, des Glücks und der Ruhe. Das Paradies ist manchmal gar nicht so weit weg. So zumindest für Judith Furrer-Christen.

Ihr Paradies befindet sich gerade mal fünf Gehminuten von ihrem Haus entfernt – genauer gesagt bei der Siedlung Efibach in Silenen. Es ist einer von mehreren Allmendgärten, wo man ihn nicht vermuten würde: Diese liegen mitten im Wald zwischen moosüberwachsenen Felsblöcken, dichtem Unterholz und Trockenmauern. Das Gebiet zwischen Buchholz und Amsteg ist ein Mosaik von Wald, Hecken und extensiv genutzten Weiden. Es bietet Lebensraum für Bienen, Insekten, Schmetterlinge, Käfer, Eidechsen, Molche, Schlangen und zahlreiche weitere Wildtiere und für über 100 Pflanzenarten.

Judith Furrer-Christen ist daran, ihren 100 Quadratmeter grossen Garten zu bepflanzen. Bild: Christof Hirtler

Oase der Ruhe und des Rückzugs

«Es war Zufall, dass ein Allmendgarten frei wurde, als mein Mann und ich vor 15 Jahren ein Haus im Efibach kaufen konnten», sagt Judith Furrer-Christen. Von klein auf sei sie mit der Gartenarbeit vertraut gewesen. Aufgewachsen ist sie auf dem elterlichen Bauernhof im Wiler, Andermatt. Im März hat sie den Garten umgestochen – und das ohne Maschine: «Ich tue so etwas für meine Gesundheit und Fitness, bin tageweise am Arbeiten, mache Beet um Beet.» Sie sei sich körperliche Arbeit gewohnt. «Wir haben als Kinder daheim geholfen, beim Heuen im Sommer und beim Misten in den Frühlings- und Herbstferien.» In ihrem Gemüsegarten wachsen Spargeln, Himbeeren, Kartoffeln, Bohnen, Karotten, Radieschen, Erbsen, Stangenbohnen, Zucchetti, Kürbis, Gurken, Salat, Mais, Kohl und Rosenkohl. «Die Familie kann ich selber mit Gemüse versorgen, ungespritzt, Bio», sagt die Mutter von drei erwachsenen Kindern. Zwei Tage pro Woche arbeitet sie als medizinische Praxisassistentin in Altdorf.

«Wir leben mitten in der Natur. Der Garten, umgeben von Bäumen und Büschen ist eine Oase, vom Föhn geschützt», erzählt sie begeistert. «Vom Frühling bis Herbst bin ich fast täglich zwei, drei Stunden im Garten, am liebsten am Morgen früh. Ich geniesse das Gezwitscher der Vögel, die Ruhe. Ich könnte ein Gartenbuch führen, schreibe aber nichts auf, ich gärtnere nach Gefühl.»

Früher vorwiegend Kartoffelgärten

Manchmal lasse sie ihren Garten für mehrere Wochen in Ruhe, auch ohne ihn zu tränken. «Das ist gut für die Pflanzen, die so tiefer wurzeln.»

Im Garten treffen sie auch oft mehr Menschen an, als wenn sie etwa nach Altdorf gehe. «Ältere Menschen erzählen mir von früher.» Damals habe ein Garten für eine grosse Familie mit zehn Kindern vor allem Arbeit bedeutet – und diese drehte sich vor allem um ein Gewächs. «Im Frühling Kartoffeln pflanzen, im Herbst Kartoffeln auflesen und einlagern.» Jeden Tag habe es am Morgen Rösti und am Abend Gschwellti gegeben, wie ihr eine Frau aus dem Buchholz erzählte. Rund 1500 Kilogramm Kartoffeln habe eine 12-köpfige Familie jährlich gebraucht.

Korporationsbürger haben das Anrecht auf Gärten

Bis zum Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus dienten die Allmendgärten (Anbau Gemüse, Kartoffeln) neben Alpen (Tiere, Milch, Fleisch, Käse) und dem Wald (Holz zum Heizen) zur Selbstversorgung, ohne welche Bauernfamilien nicht überlebt hätten. Heute werden die Allmendgärten von der Korporation Uri zur Verfügung gestellt. In Silenen werden sie vom Korporationsbürgerrat der Gemeinde verwaltet: Mitglieder der Korporationsbürgergemeinde Silenen, die in der Einwohnergemeinde Silenen wohnhaft sind, haben Anrecht. In Ausnahmefällen «kann der Korporationsbürgerrat auch Gärten an Personen abtreten, die nicht der Korporationsbürgergemeinde Silenen angehören». Wer einen Allmendgarten bewirtschaften möchte, muss beim Korporationsbürgerrat schriftlich einen Antrag stellen. Die 100 Quadratmeter grossen Gärten werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Rund 55 Personen nutzen einen Allmendgarten des Gebiets Silenen, Amsteg, Bristen.

Und so ist auch Judith Furrer zu ihrem Paradies gekommen. Zwar hätten die Gärten nicht mehr die Bedeutung von früher. Freude bereitet ihr aber, dass immer mehr Junge das Gärtnern neu entdecken.