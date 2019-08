Unfall im Gotthardtunnel mit Wohnmobil fordert fünf Verletzte Bei einem Unfall im Gotthardstrassentunnel sind am Montagnachmittag fünf Personen verletzt worden. Der Tunnel bleibt für Rettungs- und Aufräumarbeiten bis voraussichtlich 18 Uhr gesperrt.

Das beschädigte Wohnmobil im Gotthardtunnel (Bild: Kantonspolizei Uri)

(pd/fmü) Am Montagnachmittag kurz nach 13.45 Uhr war ein Autofahrer mit niederländischen Kontrollschildern im Gotthardtunnel in Fahrtrichtung Nord unterwegs. Aus derzeit unbekannten Gründen kam das Fahrzeug rund 1,5 Kilometer vor dem Tunnelportal in Göschenen über die doppelte Sicherheitslinie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden Wohnmobil mit ebenfalls niederländischen Kontrollschildern. Das schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung.

Anschliessend kollidierte das Auto mit einem Lieferwagen mit Zürcher Kontrollschildern, welcher auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Süd unterwegs war. Beim Unfall wurden fünf Personen leicht bis erheblich verletzt. Sie wurden mit den Rettungsdiensten beziehungsweise der Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen. Es entstand Sachschaden in zurzeit unbekannter Höhe. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Gotthardtunnel bleibt für Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie für die Instandstellung von beschädigten Tunneleinrichtungen bis voraussichtlich 18 Uhr gesperrt.

#A2 - Gotthard - Chiasso - Gotthard-Tunnel in beiden ->en Tunnel gesperrt, Unfall, bis heute 18:00 Uhr — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) August 19, 2019

Im Einsatz stehen die Rega, der Rettungsdienst Tre Valli Soccorso, der Rettungsdienst Uri, die Schadenwehr Gotthard, private Abschleppdienste sowie die Kantonspolizeien Tessin und Uri.