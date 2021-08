Unfall Kollision auf Gotthardpassstrasse: Töfffahrer kann Sturz knapp verhindern Bei einem Überholmanöver kam es auf der Gotthardpassstrasse zu einer Kollision. Der 47-jährige Töfffahrer zog sich erhebliche Verletzungen zu. 22.08.2021, 14.25 Uhr

Am Samstagabend fuhr ein Personenwagen mit niederländischen Kontrollschilder auf der Gotthardpassstrasse von Hospental in Richtung Gotthardpass. In der Gegenrichtung befuhr ein Töff mit Zürcher Kontrollschilder gemäss einer Mitteilung der Kantonsspolizei Uri die Passstrasse und überholte im Bereich der «Gotthardmättelikurve» einen Camperbus. Dabei kam es zwischen dem niederländischen Auto und dem Zürcher Töff zu einer seitlich-frontalen Kollision.