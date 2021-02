Unfall Kollision mehrerer Fahrzeuge in der Nähe der Teufelsbrücke Am Sonntagnachmittag ist es in Andermatt zu einem Unfall gekommen. Dabei waren vier Autos beteiligt. 08.02.2021, 11.03 Uhr

Die Teufelsbrücke in der Schöllenen-Schlucht Bild: Nino Gisler

(8. Juli 2020)

Am vergangenen Sonntag, kurz vor 15:30 Uhr, hat eine Lenkerin einen Unfall in Andermatt verursacht. Die Luzernerin war von Andermatt in Richtung Göschenen unterwegs. Im Bereich der Teufelsbrücke verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Wie die Kantonspolizei Uri mutmasst aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit.