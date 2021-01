Unihockey Dieser Schattdorfer Jungspund strebt eine Profikarriere an Nachwuchs-Crack Linus Arnold (16) hat sich hohe Ziele gesetzt. Dereinst möchte der Urner in der besten Liga der Welt spielen. Urs Hanhart 12.01.2021, 05.00 Uhr

Der Urner Unihockeyspieler Linus Arnold. Bild: PD

Linus Arnold gehört zu den grössten Nachwuchstalenten in der Schweizer Unihockeyszene. Bei Floorball Uri, wo er schon früh in diese Sportart einstieg, legte er eine sehr steile Karriere hin. Als Zwölfjähriger avancierte er bereits zu einem fixen Bestandteil der U16-Mannschaft, obwohl er eigentlich noch im U14-Team hätte spielen können. Inzwischen hat der heute 16-jährige Schattdorfer seinem Stammverein den Rücken gekehrt und die Farben gewechselt. Seit drei Jahren trägt er das Trikot von Zug United, das zu den besten Unihockeyvereinen in der Schweiz gehört. Dort ist er als Stürmer in der U18-Mannschaft integriert.

Doch im Gegensatz zu anderen Mannschaftssportarten wie Fussball oder Eishockey, wo auf höchster nationaler Ebene ohne Zuschauer gespielt wird, ist der Meisterschaftsbetrieb im Unihockey wegen der Pandemie schon seit geraumer Zeit unterbrochen. In der Nationalliga A soll es ab dem zweiten Januarwochenende wieder weitergehen. Noch völlig unklar ist derzeit, wann in den Nachwuchsligen der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Auch die Teamtrainings sind auf Eis gelegt.

«Momentan muss ich alleine trainieren, wobei ich meine Einheiten grösstenteils in der Spielmatt-Turnhalle in Schattdorf absolviere», sagt Arnold. Für den Nachwuchs-Crack ein Déjà-vu-Erlebnis, wie er erklärt: «Das bin ich schon vom Lockdown im Frühling her gewohnt. Auch damals musste ich selber trainieren. Damit komme ich aber relativ gut klar.» Das Training mache trotzdem Spass und er habe bislang noch nicht mit Motivationsproblemen zu kämpfen gehabt:

«Der Vorteil ist, dass ich sehr gezielt an der Ausmerzung meiner Schwächen arbeiten kann.»

Konkret investiert Arnold viel Zeit in die Verbesserung seiner Schnelligkeit. Dort hat er noch das grösste Manko. Seine Stärken sind die Stock- und Schusstechnik sowie der Ausdauerbereich.

Lehre ist auf Spitzensport ausgerichtet

Der Wechsel von Uri nach Zug lag für Arnold quasi auf der Hand. «Bei United Zug ist das Niveau deutlich höher, weil dieser Verein mit seinem Fanionteam in der Nationalliga A vertreten ist, und auch die Juniorenteams spielen in einer höheren Liga», begründet er. «Zudem verfügt Zug United über hervorragend ausgebildete Trainer.»

Linus Arnold in Aktion. Bild: PD

Beim ebenso talentierten wie ehrgeizigen Urner ist schon seit geraumer Zeit alles auf eine Spitzensportkarriere ausgerichtet. Nach dem Abschluss der Primarschule in Schattdorf besuchte er die Talentklasse in Schwyz. In dieser können junge Talente Schule und Sport optimal kombinieren. Mittlerweile hat er die Oberstufe abgeschlossen und im vergangenen August eine KV-Lehre in Angriff genommen, die er am OYM-College in Cham absolviert. Dort ist das Ausbildungskonzept konsequent auf die Bedürfnisse der Jugendlichen sowie des Leistungssports ausgerichtet.

Arnolds Stundenplan ist so aufgebaut, dass er meistens zwei Trainings pro Tag absolvieren kann. «In der Woche komme ich etwa auf 12 bis 13 Stunden, die ich ins Unihockeytraining investiere», sagt Arnold. «Wegen Corona habe ich mein Pensum momentan allerdings etwas reduziert.»

Schweden ist seine Traumdestination

Arnold, der in seiner eng bemessenen Freizeit gerne mit Kollegen ausgeht oder mit diesen hobbymässig Eishockey spielt, fand schon früh Gefallen am Unihockeysport. Auf den Geschmack kam er durch seinen Vater Alex, der früher 25 Jahre lang aktiv Unihockey spielte und auch im Vorstand von Floorball Uri tätig war. Als Sechsjähriger besuchte Linus erstmals ein Vereinstraining und fing sogleich Feuer. Er sagt:

«Die Begeisterung für diesen Sport lässt mich nicht mehr los. Unihockey ist schnell, dynamisch, technisch und wird körperbetont ausgeführt. Zudem spielt auch der Teamgedanke eine wichtige Rolle. Für mich ist Unihockey genau die richtige Sportart.»

Für die mittel- und längerfristige Zukunft hat sich Arnold hohe Ziele gesetzt: «Ich möchte meinen Platz in der U17-Nationalmannschaft verteidigen und anschliessend den Sprung in die U19-Nati schaffen, um mit ihr die U19-Weltmeisterschaft zu bestreiten.» Später wolle er sich dann in der Nationalliga A etablieren und sich einen Platz in der Männer-Nati erkämpfen.»

Der Traum des zielstrebigen Sportlers ist es, irgendwann als Profi in der schwedischen Topliga zu spielen. Diese gilt im Unihockey weltweit als das Nonplusultra, im Fussball etwa vergleichbar mit der spanischen Primera Division. Und Arnold investiert jetzt schon sehr viel Energie und Zeit, um es in seiner Sportart möglichst weit zu bringen. An extremen Tagen steht er bereits um 5.15 Uhr auf und bestreitet frühmorgens seine erste Trainingseinheit. Manchmal kehrt er nach einem durchgetakteten Tag erst gegen Mitternacht nach Schattdorf zurück. «Das ist schon ziemlich streng. Aber ich habe mich daran gewöhnt», sagt der 1,75 Meter grosse, 64 Kilogramm schwere Athlet, der sich fokussieren kann wie nur wenige Sportler in seinem jugendlichen Alter.

Hinweis: Seit kurzem hat Arnold eine eigene Website. Dort kann man ihn kontaktieren – auch als Sponsor oder Gönner.