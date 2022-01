Uri: Das sind die Gründe für den Langlauf-Boom

Unterschächen Cologna und Corona: Das sind die Gründe für den Langlauf-Boom Die Zahl der Langläuferinnen und Langläufer nimmt schweizweit zu. Auch auf der Loipe in Unterschächen merkt man dies. Experten des Sports und jene, die ihn selber betreiben, erklären seinen Erfolg. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Auf zwei leichten Brettern durch die Gegend gleiten und die weisse Winterwelt bewundern. Umgeben von rieselndem Schnee oder dem Licht der untergehenden Sonne. Und das alles noch nach Feierabend. Langlauf hat zweifelsohne etwas Praktisches. Und etwas Beruhigendes.

Dem würden wohl auch die schätzungsweise 1200 bis 1500 Menschen zustimmen, die in dieser Saison bereits auf der Loipe in Unterschächen unterwegs waren. Seit vielen Jahren ist der Ausdauersport eine beliebte Tätigkeit in den kalten Monaten. Und die Schweiz ist mit dem Engadin Marathon in der internationalen Langlaufszene fest verankert.

Laut der Einschätzung von Beat Schuler besuchten dieses Jahr bereits zwischen 1200 und 1500 Langläuferinnen und Langläufer die Loipe in Unterschächen. Viele davon kämen ein- bis zweimal in der Woche. Bild: PD/Valentin Luthiger

Nutzungszahlen steigen stetig

Die Schweiz als Langlaufnation: Wer sich oft in der Nähe von Loipen aufhält, dürfte gerade in den vergangenen Jahren zunehmend diesen Eindruck erhalten haben. Der Sport scheint zu boomen. Bestätigen kann das Beat Schuler von Tourismus Unterschächen. «Wir verzeichnen eine zunehmende Nutzung der Loipe», schreibt er auf Anfrage. Genau eingrenzen lasse sich dieser Zuwachs nicht, seit 10 bis 15 Jahren seien die Zahlen stetig gestiegen. «Ich denke, das hängt mit Dario Cologna zusammen», so Schuler. Seit dieser im Weltcup erfolgreich war, hätten mehr Leute mit Langlauf angefangen. Ein spezifisches Alters- oder Geschlechterschema sei hierbei aber nicht auszumachen.

Als weiteren Grund sieht Schuler die Coronapandemie. «Seit Beginn kamen viele Leute aus den Skigebieten auf die Langlaufloipen.» Der Sport sei flexibel, die Loipe immer geöffnet und in Unterschächen sogar bis 21 Uhr beleuchtet. «Man kann kommen und gehen, wann man will.» Zudem trainiert man laut Schuler den ganzen Körper und schont die Gelenke. Hinzu komme der Preis: «Langlaufen ist günstig.» Für einen Gönnerausweis, der auf der Loipe Unterschächen die ganze Saison gültig ist, bezahlt man 70 Franken. So viel kostet im Schnitt ein Tagesticket in einem Skigebiet.

Die Nachtloipe in Unterschächen ist während der Saison täglich von 18.15 bis 21 Uhr beleuchtet. Bild: PD/Valentin Luthiger

Man kann sich frei bewegen

Die wachsende Begeisterung für den Langlaufsport spürt auch Hans-Ueli Imholz. Er ist Mitinhaber von Imholz Sport mit Hauptsitz in Bürglen. «Das Interesse wächst aber nicht erst seit Corona, sondern schon seit vier bis fünf Jahren», so seine persönliche Einschätzung. Den Reiz sieht Imholz in der Unabhängigkeit des Sports. Man muss dafür weder warten noch anstehen, kann auch abends auf die Loipe und bewegt sich in der Natur. «Mit der Pandemie fanden dann letztes und dieses Jahr noch mehr Leute zum Langlauf», so Imholz weiter. Die Menschen hätten nach etwas gesucht, das sie unabhängig von den Bergbahnen unternehmen können. «Das ist beim Langlauf dasselbe wie bei Skitouren. Der Mensch kann sich in der Natur frei bewegen.»

Hinzu komme das Finanzielle: «Die Leute gingen weniger ins Ausland und investierten ihr Geld anders. Zum Beispiel in die Gesundheit.» Hier habe der Verkaufsbranche in der aktuellen und in der letzten Saison das Wetter in die Hände gespielt. Denn dieses beeinflusst offenbar das Kaufverhalten der Menschen: «Wenn der Schnee früh kommt, sind die Leute motiviert und kaufen oder mieten ihre Ausrüstung vorzeitig», so Imholz. Hingegen sei Föhn im November und Dezember der absolute Verkaufskiller.

Zum Langlauf-Start empfiehlt Imholz dringend, einen Kurs zu besuchen. Von denen gebe es im Kanton Uri reichlich. «So findet man heraus, welcher der Stile – Skating oder Klassisch – besser zu einem passt.»

Auch Leute aus Nidwalden und Schwyz kommen nach Uri

Walter Budak betreibt seit rund 25 Jahren Langlauf. Nach einer längeren Pause kaufte er sich vor drei Jahren eine nagelneue Ausrüstung. Sein Neustart hatte also nichts mit der Pandemie zu tun. Seit drei Jahren besucht er nun regelmässig die Loipe in Unterschächen. Deshalb weiss Budak aus eigener Erfahrung, wie beliebt diese gerade abends ist: «Ich staune jeweils, wenn ich sogar Leute aus Nidwalden und Schwyz sehe, die unter der Woche nach Feierabend zum Langlaufen herkommen.» In den letzten zwei Jahren sei diese Zahl merklich gestiegen. «Durch Corona suchte man wieder vermehrt nach Sportarten, die man draussen machen kann, und Langlaufen ist eine gute Alternative zu sommerlichen Aktivitäten.»

Aber nicht nur in der Pandemie sieht Budak einen Grund für die Beliebtheit des Langlaufs: «Ich kann mir vorstellen, dass die Zunahme in Unterschächen noch grösser ist, weil sie es hier wirklich gut machen.» Die Loipe sei immer perfekt präpariert, hinzu komme die abendliche Beleuchtung bis 21 Uhr. «Und in Unterschächen sind wegen der wenigen Sonnenstunden im Winter auch die Schneeverhältnisse einigermassen sicher.»

Ob und wie sich der Langlauf-Boom in den kommenden Wintern weiterentwickelt, wird sich zeigen. Zu hoffen bleibt aus sportlicher Sicht, dass sich aus der wachsenden Begeisterung eine weitere Supersportlerin oder ein weiterer Topathlet à la Dario Cologna hervortut.

