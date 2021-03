Unterschächen Der Dorfladen ist eine Erfolgsgeschichte Am 31. März und am 1. April wird das fünfjährige Bestehen des Dorfladens in Unterschächen gefeiert – wegen Corona in kleinerem Rahmen. Bruno Arnold 29.03.2021, 12.41 Uhr

Genossenschaftspräsident Hans Muheim freut sich mit den Geschäftsleiterinnen Marlen Herger (rechts) und Priska Müller über die positive Entwicklung des Dorfladens. Bild: Bruno Arnold (Unterschächen, 15. März 2021)

Vor ziemlich genau fünf Jahren, am 31. März 2016, haben Marlen Herger und Priska Müller in den Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants Alpenrose in Unterschächen den neuen Dorfladen eröffnet. Betrieben wird er nach dem «Prima»-Konzept der Volg Konsumwaren AG. Das heisst: Volg ist die Hauptlieferantin. Zum Sortiment gehören etwa frisches Gemüse und Früchte, Brot, Backwaren, Milch- und Molkereiprodukte, Fleisch, alkoholische und nichtalkoholische Getränke, aber auch Haushalt- und Papeterieartikel sowie Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Geschäftsleiterinnen, die eine GmbH gegründet haben, können zudem Produzenten oder Lieferanten nach eigener Wahl berücksichtigen und so eine gewisse Unabhängigkeit bewahren. Verkauft werden unter anderem einheimische Alpprodukte wie Käse, Joghurt, Molke und Ziger, aber auch Kräutersalz oder Tomatensauce. Ausserdem sind in der ehemaligen «Alpenrose» die Postagentur und eine heimelige Kaffee-Ecke integriert.