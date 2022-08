Unterschächen Drahtseilbahn Ribi-Wannelen feiert 75. Geburtstag: Eine Broschüre beleuchtet die Geschichte der Bahn Einst war es eine gefährliche Fahrt mit der alten Bahn; damals wurde sie mit Gegengewichten angetrieben. Nachdem die Technik überholt worden war, zog es immer mehr Touristinnen und Touristen auf die Unterschächner «Schatthalb»-Alpen. Elias Bricker 16.08.2022, 13.51 Uhr

Wannelen ist dank der Seilbahn ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderer. Bild: Elias Bricker

Vor genau 75 Jahren haben die Älpler die erste Seilbahn von der Ribi hinter Unterschächen hinauf zur Alp Wannelen gebaut. Was damals mit einer einfachen Holzkiste begann, ist heute eine automatisierte Personentransportseilbahn: An Spitzentagen transportiert die Bahn bis zu 180 Personen.

Am vergangenen Samstagabend, 13. August 2022, feierte die Drahtseilgenossenschaft Ribi-Wannelen Jubiläum. Auf dem Programm stand eine würdige Feier mit Nachtessen und Ansprachen. Dazu stellten die Älpler von Wannelen und Nideralp beim Alpbeizli Wannelen ein Festzelt auf. Zudem sorgte das «Echo vom Gitschä» für musikalische Unterhaltung.

Älpler Fredi Muheim, Präsident der Drahtseilgenossenschaft, hielt in seiner Ansprache Rückblick auf die Geschichte der Seilbahn. Er erläuterte dabei die wichtigsten Ereignisse und technischen Neuerungen der vergangenen 75 Jahre.

Flüeler hat in den Archivbeständen geforscht

Eine der Höhepunkte des Abends war die Präsentation der Jubiläumsbroschüre: Elias Bricker hatte sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Drahtseilbahn Ribi-Wannelen beschäftigt, in Archiven recherchiert und die Geschichte der Seilbahn zu Papier gebracht. Mit Unterstützung der Älplerfamilien und des Genossenschaftsvorstands fertigte er eine reich bebilderte Broschüre, welche 44 Seiten umfasst.

Die Broschüre beleuchtet nicht nur einfach die Geschichte der Drahtseilbahn Ribi-Wannelen, sondern in groben Zügen auch die Entwicklung der Seilbahnerschliessungen im Schächental in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zudem zeigt Elias Bricker in der Broschüre auf, wie sich die beiden Alpen Wannelen und Nideralp seit dem Bau der Seilbahn und vor allem auch wegen der Bahn verändert haben.

«Die Zeit stand in den beiden Oberstäfeln nie still»,

sagte Bricker im Rahmen seiner Präsentation.

Einst waren Passagierfahrten verboten

Die erste, in den Jahren 1947 und 1948 errichtete Seilbahn wurde nicht mit Elektrizität, sondern mit Gegengewicht angetrieben. Dazu musste der Seilwart jeweils die auf den Transportkisten befestigten Tanks mit Wasser füllen und die Bremsen lösen – und schon rauschte die offene Holzkiste mitsamt Passagieren in rasantem Tempo ins Tal. Die Fahrt über den Abgrund glich einem Abenteuer und erforderte ein wenig Mut. Lediglich zweieinhalb statt wie heute sieben Minuten dauerte die Fahrt. Daher bezeichneten die Älpler die Seilbahn spöttisch als «schnellste Bahn Europas».

Die erste Seilbahn war aber eigentlich nur für den Warentransport vorgesehen, Passagierfahrten waren strengstens verboten. Dies kümmerte die Älplerfamilien aber kaum. Sie haben die grosse Verbotstafel bei der Talstation und die regelmässigen Abmahnungen des Urner Regierungsrates grosszügig ignoriert.

Seilbahn hat Tourismus angekurbelt

Erst in den 1970er-Jahren ersetze die Drahtseilgenossenschaft die klapprigen Holzkisten durch eine Personenseilbahn. Dank der besseren Erschliessung der Alp und dem gleichzeitigen Ausbau der Wanderwege im Schächental, hielt auch der Tourismus in den einst abgelegenen Unterschächner «Schatthalb»-Alpen Einzug. Nicht zuletzt deshalb musste die Genossenschaft in den 1980er-Jahren aufrüsten und die Seilbahn mit einer zweiten Kabine ausstatten.

«Die Seilbahn ist nicht mehr wegzudenken»,

sagte Kurt Schuler, Präsident der Korporation Uri, anlässlich des Jubiläumsfestes am Samstag. Für die Älplerfamilien von Wannelen und Nideralp sei die Bahn eine wichtige Erschliessung. Zudem sei sie auch für den Tourismus von grosser Bedeutung. Er glaube fest daran, dass die Seilbahn Zukunft habe.

Hinweis: Die Broschüre «75 Jahre Drahtseilbahn Ribi-Wannelen. Wannelen und Nideralp im Wandel der Zeit» kann bei der Seilbahn, bei den Älplerfamilien und im Hotel Alpina erworben werden.