Unterschächen: Wolf reisst Schaf Per Alarm wurde ein Wolfsriss im Brunnital gemeldet. Florian Arnold 19.05.2020, 16.02 Uhr

Die Zeit ohne Probleme mit dem Wolf im Kanton Uri sind vorbei. Nachdem in den vergangenen Wochen mehrere Sichtungen gemeldet wurden, hat ein Tier nun im Brunnital in Unterschächen zugeschlagen. Per SMS-Alarm wurde ein Wolfsriss an einem Schaf gemeldet.

Erst am am Montag war ein Wolf in der Gemeinde Schattdorf gesichtet worden. Das kantonale Amt für Forst und Jagd geht davon aus, dass die Berichte stimmen. Der Wolf soll im Dorfgebiet von Schattdorf umhergelaufen sein. Nachdem das Amt für Forst und Jagd des Kanton Uri mehrere solche Berichte erhalten hat, wurde ein entsprechender SMS-Alarm ausgelöst. Die Behörden konnten den Wolf, der mittlerweile wieder verschwunden ist, nicht ausfindig machen. Ob es sich um jenes Tier handelt, der in Unterschächen ein Schaf riss, ist nicht bekannt.