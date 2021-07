Unwetter-Bilanz Kanton Uri: «Mit einem blauen Auge davongekommen»

Uri «Mit einem blauen Auge davongekommen»: Die Unwetter-Bilanz stimmt positiv Die grösste Urner Versicherung geht von Schäden von einer Million Franken aus. Die Landwirtschaft war zudem nur geringfügig vom Hochwasser betroffen. Florian Arnold 29.07.2021, 05.00 Uhr

Mit überschwemmten Feldern ist es hoffentlich vorerst vorbei. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 13. Juli 2021)

Der Sommer ist zwar noch immer nicht zurück, die Hochwassersituation ist aber grösstenteils überstanden. Noch länger beschäftigen wird das Ereignis jedoch die Urner Versicherungen.

«Die Schadenfälle dürften uns noch bis Ende Jahr in Anspruch nehmen»

Marco Zanolari, Generalagent Mobiliar Kanton Uri. PD

, sagt Marco Zanolari, Generalagent der Mobiliar in Altdorf, der grössten Urner Versicherung. 300 Fälle sind es, die bei der Generalagentur wegen der Hochwassersituation angemeldet wurden. Hinzu kamen 100 Fälle wegen Hagel, bei denen Urner Fahrzeuge ausserhalb des Kantons beschädigt wurden. Die Schadenssumme schätzt er auf rund eine Million Franken, wobei vor allem die Hagelschäden ins Gewicht fallen würden. «Alles in allem muss man sagen, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind», sagt der Generalagent. Zum Vergleich: 2005 waren der Mobiliar Uri Schäden von 41 Millionen Franken gemeldet worden.

Schadenabteilung entlastet

Trotzdem lief die Generalagentur während der Hochwasserperiode im Sondermodus. «Man schläft schlecht, wenn man weiss, dass die Bäche über die Ufer treten können», erzählt Zanolari, auch wenn man auf solche Ereignisse vorbereitet sei.

«Intern haben wir uns bereits verschiedene Szenarien zurechtgelegt, die schliesslich zum Glück nicht eingetroffen sind.»

Alle 33 Mitarbeiter seien bei so einem Ereignis befähigt, Schäden aufzunehmen und direkt zu registrieren, um damit die Schadenabteilung zu entlasten. Diese könne sich dann auf die Bewältigung der Ereignisse konzentrieren. Die Fälle würden triagiert, bei gröberen Schäden werden diese vor Ort begutachtet. Zwar seien einige Mitarbeiter in den Ferien gewesen und andere standen für die Feuerwehr im Einsatz. «Uns ist es aber wichtig, dass wir auf diese Weise nahe bei den Leuten sind», sagt Zanolari. Viele Kunden hätten sich zudem sehr vorbildlich verhalten und auch auf diese Weise grössere Schäden verhindert.

Landwirtschaft braucht nur etwas Geduld

Urs Elmiger. Bild: BWZ Uri

Auch Urs Elmiger, der beim Urner Amt für Landwirtschaft den Beratungsdienst leitet, schätzt die Gesamtsituation ähnlich ein. «Von zahlreichen grösseren Schäden für die Urner Landwirtschaft kann man nicht sprechen.» Im Uferbereich des Urnersees wurden einzelne Landflächen überflutet. «Dort braucht es vorab Geduld, bis die Böden abtrocknen und wieder Gras wächst.» Zudem seien verschiedene Parzellen teils nicht befahrbar gewesen. Schwemmmaterial sei bei diesem Hochwasser weniger das Problem gewesen als noch im Oktober 2020, als die Reuss kontrolliert über die Dämme floss. «Das war mit aufwendigen Aufräumarbeiten verbunden, die diesmal praktisch ausblieben», so Elmiger.

Zweifelsohne hat es andere Regionen der Schweiz stärker erwischt. «Bei uns gab es bis dato zum Glück kaum Hagel», so Elmiger. Dieser richte aber generell im Flachland grösseren Schaden an, weil dort stärker auf Spezialkulturen und Ackerbau gesetzt werde als in Uri. Ausserdem blieb Uri faktisch von Murgängen verschont, dies wohl nicht zuletzt wegen der Landwirtschaft.

«Die traditionelle Bewirtschaftung von Hängen ist zentral für die Prävention von Lawinen und Murgängen»,

sagt Elmiger. Wichtig sei etwa die Bekämpfung von Engerlingen. Glücklicherweise sei 2021 für Uri ein Flugjahr gewesen. Im kommenden Jahr dürften die Engerlinge wieder lokal mehr Wurzeln wegfressen und damit bei Starkregen und durchnässten Böden die Hänge instabiler machen.

Lob für die Investitionen

Der Versicherungsgeneralagent Marco Zanolari und der Landwirtschaftsberater Urs Elmiger loben beide die Investitionen des Kantons Uri in den Hochwasserschutz.

«Das Notfallkonzept des Kantons Uri hat der Situation extrem gut standgehalten»

, sagt Marco Zanolari. Für materielle Schäden, wie sie etwa entstehen, wenn das Wasser kontrolliert über die Ufer tritt, seien die Landwirte gut abgesichert, sagt Urs Elmiger. «Neben dem Materiellen darf man aber auch die menschlichen Aspekte nicht vergessen», sagt der landwirtschaftliche Berater.

«Wenn es wiederholt Schäden gibt, ist das demotivierend. Je nach Persönlichkeit können solche unsicheren Situationen sehr belastend auf die Bauernfamilien wirken.»

Bleibt also trotz Hochwasserschutz zu hoffen, dass sich das Ereignis nicht jährlich wiederholt.