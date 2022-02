Ur-Strahlern auf der Spur Bergkristalle wurden bereits vor Jahrtausenden abgebaut und genutzt. Auch in Uri kam es dazu, wie eine Kluft an der Grenze zu Graubünden belegt. 14.02.2022, 16.55 Uhr

Feldarbeiten oberhalb des Brunnifirns im Jahr 2021.

Die Strahler-Tradition in den Schweizer Alpen ist uralt. Jäger- und Sammlergesellschaften haben Bergkristalle bereits vor Jahrtausenden abgebaut, um darauf Werkzeuge herzustellen. Auch in späteren Jahrhunderten wurde Quarz immer wieder im Kunsthandwerk eingesetzt.

Eine Kluft bei der Fuorcla da Strem Sut (Untere Stremlücke) auf der Grenze zwischen Graubünden und Uri belege nun zum ersten Mal den steinzeitlichen Abbau dieses Rohmaterials in der Region, wie das Institut Kulturen der Alpen mitteilt. Die 2013 von einem Urner Strahler entdeckte Kluft auf 2817 Meter über Meer, frisch vom sich zurückziehenden Brunnifirn freigegeben, öffne der Archäologie ein neues Fenster in die Steinzeit. «Dieses Fenster erlaubt Einblicke in die Welt der hiesigen Jäger und Sammler der Mittelsteinzeit, die schon vor 8000 bis 10000 Jahre im Hochgebirge und in vergletscherten Gebieten unterwegs waren und dort auch Bergkristalle abgebaut haben.»

Gebrauch der Bergkristalle wird erforscht

Ein Forschungs- und Vermittlungsprojekt erforscht momentan den Abbau und Gebrauch von Bergkristallen in der Mittelsteinzeit im Gotthardmassiv und den Walliser Alpen. Die Fundstelle nahe der Unteren Stremlücke bilde das Herzstück der Untersuchungen. 2020 führte der Kanton Uri im Zusammenhang mit dem Projekt eine Ausgrabung auf der Fundstelle durch. 2021 fanden rund um den Brunnifirn erneut Feldarbeiten statt. Weitere Untersuchungen des Gebiets seien geplant.

Morgen Mittwoch nimmt Archäologe Marcel Cornelissen zudem in einem Vortrag das Publikum mit auf eine Reise durch 10000 Jahre Strahler-Geschichte. Er erzählt dabei auch von seiner Arbeit als Archäologe im Hochgebirge und im Labor. Cornelissen erforscht die Mittelsteinzeit der Alpen und des Alpenvorlands seit mehr als zehn Jahren. Derzeit leitet er das Projekt «Bergeis – Strahlen und Bergkristall in der Steinzeit» des Urner Instituts Kulturen der Alpen und der Abteilung Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Uri, welches in Zusammenarbeit mit den Kantonen Graubünden und Wallis durchgeführt wird. (lur)

Hinweis: Der Vortrag «Bergkristall und die mittelsteinzeitlichen Strahler in der Surselva und den Schweizer Alpen» findet am Mittwoch, 16. Februar, um 19 Uhr in der Sport- und Kulturhalle Dulezi in Sedrun GR statt. www.forumcultural.ch