Urban Camenzind wendet sich an Bevölkerung Die Mitglieder des Regierungsrats halten mit Videobotschaften den Kontakt zu den Urnerinnen und Urnern. 09.04.2020, 09.49 Uhr

(zf) In den Coronazeiten versucht der Regierungsrat, auf neuartige Weise mit der Bevölkerung in Kontakt zu bleiben – unter anderem mit Videobotschaften. Am Mittwoch wendet sich Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind mit dem dritten Beitrag zu Wort. Er geht auf die grossen Herausforderungen für die Urner Wirtschaft und das heimische Gewerbe ein. Camenzind betont, dass der Kanton Uri zusammen mit dem Bund rasch und unbürokratisch Hilfe und Unterstützung leiste. Er sei beeindruckt von der Anpassungsfähigkeit der Urner Betriebe.