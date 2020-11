Interview Urban Camenzind zum Ruag-Verkauf: «Das ist ein klassischer Fall von Misswirtschaft» Der Volkswirtschaftsdirektor spricht von einem tragischen Fall. Die Regierung habe schon früh interveniert, aber es habe nichts gefruchtet. Markus Zwyssig 03.11.2020, 15.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind ist ganz und gar nicht zufrieden, was bei Ruag Environment AG abläuft. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 8. März 2020)

Die Ruag verabschiedet sich langsam aus dem Kanton Uri. Die Thommen Group AG übernimmt die Ruag Environment AG. Damit kann der Betrieb vorerst aufrechterhalten bleiben. Das Unternehmen beschäftigt derzeit im Kanton Uri rund 60 fest angestellte sowie 40 temporäre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verarbeitet Elektroschrott und Kühlgeräte. Der Urner Volkswirtschaftsdirektor nimmt Stellung und zeigt seine Sicht der Dinge auf.

Der Verkauf der Ruag Environment AG ist der Anfang vom Ende für rund 100 Urner Arbeitsplätze. Weshalb hat die Regierung nicht früher reagiert?

Urban Camenzind: Wir waren in Kontakt mit der Ruag und sind informiert worden über die anstehenden Änderungen respektive über den Verkauf. Bereits vor mehr als drei Jahren haben wir erstmals interveniert. Es gab damals auch tatsächlich eine Firma, die bereit gewesen wäre, das Recyclinggeschäft von der Ruag zu übernehmen. Das wäre erfolgversprechender als die jetzige Lösung gewesen. Doch in der Zwischenzeit haben sich die Hoffnungen zerschlagen, dies auch wegen der Coronakrise.

Was hätte man anders machen müssen?

Um längerfristig im Recyclinggeschäft bestehen zu können, hätte die Ruag ausbauen müssen. Dadurch wäre das Verhältnis von Aufwand und Ertrag besser geworden. Doch es bestanden gar keine Absichten zu investieren.

Es ist tragisch für Uri, was nun abläuft.

Die Zukunft der Arbeitsplätze steht in den Sternen. Es ist ungewiss, wie viele Menschen dort bis in ein paar Jahren noch arbeiten werden. Kommt dazu, dass viele der Arbeiten von Menschen ausgeführt werden, die von der Ausbildung her nicht so gut qualifiziert sind. Für sie wird es schwierig, eine neue Arbeit zu finden. Das was da abläuft, ist ein klassischer Fall von Misswirtschaft.

Uri braucht nicht nur neue Arbeitsplätze, wichtig ist, dass man auch zu den bestehenden schaut. Diesen Vorwurf hört man in der Bevölkerung oft. Wird das von der Regierung zu stark vernachlässigt?

Im Fall der Ruag haben wir ganz klar die Anliegen der Urner Wirtschaft eingebracht. Genützt hat es aber nichts. Dabei liegt das nicht einmal am jetzigen Management der Ruag. Vielmehr führten die vielen Wechsel in der Vergangenheit dazu, dass die Ruag gar keine Interesse mehr am Recyclinggeschäft hatte. Dies schmerzt umso mehr, weil gute Fachleute im Recyclingbereich in Uri am Werk waren.

Das einzige was bei der Ruag im Kanton Uri noch rentiert sind die Liegenschaften. Weshalb hat man das damals beim Verkauf des Lands nicht anders geregelt?

Das entsprechende Land im Schächenwald wurde vor rund 100 Jahren verkauft. Das waren ganz andere Zeiten. Die damalige Munitionsfabrik brachte über Jahrzehnte viel Arbeit in den Kanton Uri. Die Wirtschaft hat dazumal stark profitiert. Doch inzwischen sieht alles ganz anders aus. Jetzt müssen wir darüber, wie die Ruag mit dem Land umgeht, tatsächlich einmal diskutieren. Das Land der Ruag sollte für Arbeitsplätze im Kanton Uri zur Verfügung stehen.