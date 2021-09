Abwasser aus dem Urserental treibt Turbine an

Göschenen Positive Bilanz: Urschner Abwasser bringt Turbine auf Hochtouren Auf seinem Weg zur Kläranlage in Altdorf fliesst das Abwasser aus dem Urserental durch eine Turbine. Möglich macht dies das Gefälle in der Schöllenen. Die Bilanz nach einem Jahr fällt positiv aus. Matthias Piazza 13.09.2021, 15.14 Uhr

Die Turbine, die mit Abwasser vom Urserental betrieben wird, läuft zur vollsten Zufriedenheit von Roli Gisler (links) und Beat Furger von Abwasser Uri. Im Vordergrund der Generator. Bild: Urs Hanhart (Göschenen, 9. September 2021)

Von aussen nimmt man den unscheinbaren, mit Holz versehenen Betonbau neben dem Portal des Gotthard-Eisenbahntunnels in Göschenen kaum wahr. Dabei hat er's in sich. Denn die Turbine im Gebäude bringt den Generator auf Touren. Diese wird nicht von gewöhnlichem Wasser aus einem Stausee oder einem Bach angetrieben. Das Wasser, das mit bis zu 70 Litern pro Sekunde durch eine 3,2 Kilometer lange und 25 Zentimeter dicke Druckleitung schiesst, kommt von der ehemaligen Kläranlage in Andermatt, welche zu einem Regulierwerk mit Vorreinigungsstufe umgebaut wurde.

So vorgereinigt, fliesst das Abwasser durch die neue Druckleitung, welche in der Schöllenen entlang des Wanderweges sowie bergseitig der Strassen- und Bahngalerie führt, in die 300 Meter tiefer gelegene, mit einer Turbine ausgestatteten Druckreduzierstation in Göschenen, bevor es in der rund 30 Kilometer entfernten Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Altdorf gründlich geklärt in den Urnersee fliesst.

Die Bilanz nach gut einem Jahr fällt positiv aus. «Das System läuft sehr zuverlässig und der betriebliche Aufwand ist gering», sagt Roland Gisler, der von Abwasser Uri für den Betrieb der Anlage zuständig ist. Bisher seien rund 700 Millionen Liter Abwasser durch die Peltonturbine geflossen. Jährlich werden so rund 350'000 Kilowattstunden produziert, was dem Strombedarf von rund 60 Haushaltungen entspricht.

Beat Furger, Geschäftsführer von Abwasser Uri. Bild: Urs Hanhart (Göschenen, 9. September 2021)

«Zusammen mit weiteren Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien erreicht Abwasser Uri einen Eigendeckungsgrad von 50 Prozent», ergänzt Abwasser-Uri-Geschäftsführer Beat Furger.

«Viel ökologischer als wir kann man Wasserkraft gar nicht nutzen. Wir entnehmen kein Wasser der Natur und leiten es auch nicht mit zusätzlichen Schwankungen in einen See oder Bach zurück.»

Viele Abwassernetze wären für Turbinierung geeignet

Gesamthaft kann Abwasser Uri bis zu 70 Liter pro Sekunde aus Andermatt ableiten. Da die Turbine auf 30 Liter pro Sekunde ausgelegt ist, werden die beiden Bypassventile automatisch geöffnet, um die Durchflussspitzen zu bewältigen. «Die Turbinenleistung ist auf diesen Wert ausgelegt, damit die Turbine optimale Betriebszeiten und einen möglichst guten Wirkungsgrad erreicht», begründet Beat Furger.

Mit der Stromgewinnung aus Abwasser ist die Abwasser Uri AG eine Pionierin.

«Meines Wissens gibt es schweizweit erst fünf solcher Anlagen»,

erklärt Beat Furger. Dabei sei er überzeugt, dass viele Abwassernetze grundsätzlich für eine Turbinierung geeignet seien. Dafür würde schon ein Höhenunterschied von weniger als 100 Metern ausreichen, sofern genügend Abwasser vorhanden ist. Und im Falle von Göschenen hätte der Druck wegen des Gefälles eh reduziert werden müssen.

Auslöser war die Zentralisierung

Aus heiterem Himmel hat sich Abwasser Uri nicht einfach eine Abwasserturbinierung für 1,2 Millionen Franken geleistet, zumal die Amortisationszeit ohne Förderbeiträge mit rund 60 Jahren sehr hoch sei. Auslöser war die Zentralisierung. Bis 2024 will Abwasser Uri neun der elf ARA aufheben. Fast das ganze Urner Abwasser soll dann in Altdorf geklärt werden. Erstfeld, Wassen, Göschenen und Realp etwa wurde schon aufgehoben, die Anlage in Andermatt dient nur noch als Regulier- und Rückhaltebecken und filtert die Feststoffe heraus. Die für die Zentralisierung notwendige 42 Kilometer lange und 37 Millionen Franken teure Leitung von Realp nach Andermatt ist bereits seit Herbst 2020 in Betrieb. Beat Furger erläutert weiter:

«Abwasser Uri ist bereits daran, die Kläranlagen von Sisikon, Bauen, Isleten und Isenthal aufzuheben und das Abwasser mittels neuer Leitungen auf dem Grund des Urnersees zur Reinigung zur ARA Altdorf zu führen.»

Nur die ARA Seelisberg bleibt bis auf Weiteres als einzige dezentrale Anlage in Betrieb, weil diese erst kürzlich saniert wurde. Für Beat Furger rechnet sich die Zentralisierung. «Leitungen haben eine Lebensdauer von etwa 70 Jahren, Kläranlagen müssten nach etwa 25 Jahren komplett erneuert werden. Bei einigen Kläranlagen wären grosse Investitionen angestanden. Diese können wir uns nun sparen.» Weitere Abwasserturbinen seien hingegen nicht geplant.