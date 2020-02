Uri aktiviert wegen Corona-Virus-Gefahr den Sonderstab Um auf ein Auftreten des Coronavirus gewappnet zu sein, hat der Urner Regierungsrat einen Sonderstab eingerichtet. Dieser ist Teil des kantonalen Führungsstabs. 26.02.2020, 17.28 Uhr

(sda) Der Regierungsrat hat die Aktivierung des Sonderstabs am Mittwoch, am Tag nach dem Bekanntwerden des ersten Coronafalls in der Schweiz, mitgeteilt. Uri beteilige sich zusammen mit den anderen Kantonen und dem Bundesamt für Gesundheit an den Massnahmen, die eine Übertragung des Virus auf weitere Personen verhindern solle, heisst es in der Mitteilung.