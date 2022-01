Uri Altdorf erhält eine neue Post Im Anbau des Postgebäudes Altdorf wird eine neue Filiale realisiert. Eine Urner Premiere wird das Angebot ergänzen. Die Eröffnung ist für Anfang Juni 2022 geplant. 11.01.2022, 12.07 Uhr

Die Post bekennt sich zu ihrem traditionellen und zentralen Standort an der Bahnhofstrasse 9 in Altdorf. Die Filiale entspreche jedoch nicht mehr den Ansprüchen der Post und die Raumaufteilung sei nicht mehr zeitgemäss, schreibt die Post in einer Mitteilung. Seitdem die Postzustellung ab der zentralen Zustellstelle in Schattdorf erfolgt, seien im hinteren Bereich des Erdgeschosses viele Räume leer und ungenutzt.

Deshalb realisiert die Post nun im Anbau neben dem Postgebäude eine «moderne Filiale nach dem neuen Filialdesign». Helle Farben, viel Holz und wie bisher offene Schalter werden die neue Altdorfer Post prägen, heisst es in der Mitteilung. An der Beratungstheke informieren die Postmitarbeitenden dereinst die Kundschaft. «Gerade in Zeiten der Digitalisierung wollen wir auch in Zukunft persönlich für ihre Kundinnen und Kunden da sein», so die Post.

Bauarbeiten beginnen in den nächsten Tagen

Die Bauarbeiten beginnen bereits in den nächsten Tagen. «Wenn alle Bautermine eingehalten werden können, stellen wir die neue Filiale den Altdorfern und Altdorferinnen anfangs Juni 2022 vor», freut sich Teamleiterin Morena Carusone. Die heutigen Posträume wird die Post danach umnutzen und als Gewerbe- beziehungsweise Dienstleistungsflächen vermieten.

Bei der Filiale im Urner Kantonshauptort wird der Kundschaft erstmals im Kanton Uri ab Sommer 2022 ein «My Post 24»-Automat zur Verfügung stehen. An diesem können Kundinnen und Kunden Pakete von frühmorgens bis spätabends abholen und versenden. Postfächer, Postomat und ein Briefeinwurf ergänzen wie bisher das Angebot in Altdorf. (pd/RIN)