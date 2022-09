Uri Altdorfer Pfarrer verabschiedet sich Daniel Krieg hat am Sonntag seine letzte Messe gelesen. 19.09.2022, 05.00 Uhr

Daniel Krieg verabschiedet sich in einem Gottesdienst am Bettag nach 15 Jahren als Pfarrer von Altdorf. Bild: Florian Arnold / Urner Zeitung

Vor 15 Jahren hat Daniel Krieg seine erste Messe in der Pfarrei Altdorf gelesen. Am gestrigen Buss- und Bettag verabschiedete er sich nun mit einem Gottesdienst: Er zieht nach Chur, wo er die Ausbildung von jungen Priestern übernimmt. In der Feier bewies er nochmals viel Humor und Menschlichkeit, wofür er in der Pfarrei viel Ansehen genoss.