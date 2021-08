Alpentöne-Festival: Zu Besuch bei den Proben in Erstfeld

Alpentöne «Die Volksmusik wandert mit den Menschen» – wie sich Schweizer und österreichische Studenten austauschen Volksmusikstudenten aus Österreich und der Schweiz proben diese Woche gemeinsam fürs Alpentöne-Festival. Dabei kommt Lebensfreude auf. Ein Besuch. Christian Tschümperlin 11.08.2021, 14.52 Uhr

Wenn österreichische Musikstudenten in Erstfeld einen Urner Walzer anstimmen, dann ist das Alpentöne-Festival nicht mehr fern. Es sind lüpfig-helle Klänge, die der Föhn am Dienstagmittag aus dem Pfadiheim Uri trägt. Aufmerksame Zuhörer dürften ab der vielfältigen Zusammensetzung der Instrumente bereits abschätzen, dass da wohl mehr am Werk ist als ein übliches Volksmusik-Trio. Die Volksmusik-Studierenden aus Salzburg werden am Musikfestival mehrere Auftritte hinlegen. Einen davon gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Hochschule Luzern, mit denen sie diese Woche im Eisenbahner-Dorf eifrig proben.

Studenten der Volksmusik aus Österreich und der Schweiz proben in Erstfeld gemeinsam für das Alpentöne-Festival. Bilder: Christian Tschümperlin (Erstfeld, 10. August 2021)

Nadja Räss ist Verantwortliche Fachbereich Volksmusik an der Hochschule Luzern.

Dass die Schweizer Volksmusik auch in Österreich nicht völlig unbekannt ist, erfährt man bald vor Ort. «Der Vorschlag für diesen Urner Walzer kam von den Studenten in Salzburg», sagt Nadja Räss, Verantwortliche Fachbereich Volksmusik an der Hochschule Luzern. Sie leitet das österreichisch-schweizerische Ensemble gemeinsam mit dem Urner Gastdozenten Fränggi Gehrig und zwei österreichischen Kollegen. «Die Volksmusik ist eine Musik, die mit den Menschen wandert. Früher zog man als Knecht oder Magd von Land zu Land. So kann es sehr gut sein, dass ein Stück in verschiedenen Ländern bekannt ist», sagt sie.

Ihr Herz schlägt für die Volksmusik

Katharina Oberholzner aus Österreich studiert Volksmusik am Mozarteum Salzburg.

Katharina Oberholzner ist eine von zehn Musikerinnen aus Österreich. Sie spielt an der diatonischen Harmonika, und freut sich bereits auf ihren ersten Auftritt am Donnerstag am Alpentöne-Festival. An dem Tag werden die Gäste aus Salzburg ihren Einstand geben. In Zeiten, in denen viele junge Menschen Hip-Hop, Pop, Elektro oder Metall hören, schlägt ihr Herz für die Volksmusik. «Ich verbinde mit der Volksmusik ein Freiheitsgefühl und viel Lebensfreude. Ich bin damit aufgewachsen», sagt sie.

Anton Gmachl ist Chef Volksmusik-Abteilung am Mozarteum Salzburg.

Volksmusik ist eine Musik, die verbindet. Das spürt man während des Besuches im neuen Urner Pfadiheim. Am Samstag folgt denn auch ein gemeinsames Konzert mit den Schweizer Gastgebern. An dem Konzert sollen nebst den typischen Volksmusik-Elementen auch improvisatorische Einlagen ihren Platz haben, wie etwa das österreichische Paschen, ein rhythmisches Klatschen. «Wir wollen Schweizer Volksmusik-Stücke im österreichischen Stil interpretieren und umgekehrt», sagt Anton Gmachl, Chef Volksmusik-Abteilung am Mozarteum Salzburg. Er ist gemeinsam mit Roland Mayer-Sams in die Schweiz gereist, der am Mozarteum für das Volksmusik-Ensemble zuständig ist. «Die österreichische Volksmusik ist geprägt von fixen Formationen, mehr als dies in der Schweiz der Fall ist», sagt er. «Dass nicht alles fix einstudiert wird, ist etwas, das es bei uns früher auch gab, und das wir hier wieder gefunden haben. Wir brechen mit diesem Auftritt die klassische Besetzung etwas auf und gehen zum Originalzustand zurück.»

Katharina Oberholzner (rechts) spielt die diatonische Harmonika.

Die beiden Ensembles proben erst seit vergangenem Sonntag gemeinsam. Dies klappt bereits wunderbar. Dass die Volksmusikanten so schnell zueinandergefunden haben, liegt daran, dass sie sehr stark mit dem Gehör arbeiten, meint Räss. «Es sind eingängige Melodien und alle sind topfit auf ihren Instrumenten. Am Ende werden wir eher zu viele Stücke haben für das Zeitfenster.» Eigentlich sei sogar ein Übungsblock im Frühling in Salzburg angedacht gewesen. Doch Corona hat das verhindert. Umso lustvoller spielen sie nun. «Immerhin konnten wir bereits die Stücke austauschen und zeitgleich in Luzern und Salzburg proben.»

Er kannte die Schweiz nur aus der Werbung

Marcel Mölschl aus Österreich studiert Volksmusik am Mozarteum Salzburg.

Marcel Mölschl aus Salzburg spielt genau wie Katharina Oberholzner die diatonische Harmonika. «Ich freue mich darauf, endlich seit langem wieder einmal vor Leuten zu spielen», sagt er. Und auch darauf, von anderen Alpen-Musikern etwas zu lernen. Die Schweiz kannte er zuvor nur aus der Werbung, in der jeweils viel Naturidylle gezeigt werde. «Alles hier ist so, wie ich es mir vorgestellt habe», sagt er. Er findet in der Schweiz ein Stück von seiner eigenen Heimat wieder. Mölschl ist in den Bergen von Kärnten aufgewachsen.

Studenten der Volksmusik aus Österreich und der Schweiz proben in Erstfeld gemeinsam für das Alpentöne-Festival.

Dominik Furger aus Erstfeld studiert Volksmusik an der Hochschule Luzern.

Einer aus den Bergen ist auch Dominik Furger aus Erstfeld. Er spielt Schwyzerörgeli. «Wir proben seit zwei Tagen gemeinsam und sind in der Findungsphase. Viele Stücke werden wir Tutti spielen, also alle zusammen.» Alles klappe sehr gut: «Am Abend ist jeweils freies Musizieren angesagt, das macht Spass.» Die österreichische Volksmusik wirkt auf ihn etwas gesetzter als die schweizerische, obwohl sie im Tempo nicht langsamer sei. «Das liegt an der unterschiedlichen Artikulation mit den zurückversetzten Tönen», sagt er. Auch die Dynamik, also Lautstärkenänderung, sei in der österreichischen Volksmusik ausgeprägter. Zwei Stilmittel, welche die Musik anderes einfärben als hierzulande.

Nebst den Proben und dem Fachsimpeln freuen sich die Musikstudenten bereits auf ihren Ausflug zum Arnisee. «Uns ist es wichtig, dass unsere Studenten die Bergwelt nicht nur in der Musik spüren, sondern sie auch aus nächster Nähe erfahren», sagt Nadja Räss.