Angehende und Junge Ärzte zu Besuch in Altdorfer Gruppenpraxis

Uri Angehende und junge Ärzte zu Besuch in Altdorfer Grossgruppenpraxis Auf Einladung des Gesundheitsdirektors nahmen zahlreiche angehende und junge Mediziner am kantonalen Ärztenetzwerk teil. 25.09.2022

Die Grossgruppenpraxis Bristen in Altdorf war am vergangenen Wochenende Treffpunkt für junge Fachleute aus der Urner Medizinbranche. Das Ärztenetzwerk Urimed lud nach einem längeren Corona-Unterbruch wieder zu einem Treffen ein. Wie die Urner Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion in einer Mitteilung schreibt, nahmen erfreulich viele Urner Medizinstudierende und junge Ärztinnen und Ärzte daran teil. In den Räumlichkeiten der Altdorfer Bristenpraxis erhielten die jungen Fachleute einen Einblick in den Praxisalltag einer Grossgruppenpraxis und die aufeinander abgestimmten Arbeitsabläufe. Gleichzeitig bildete das Treffen die Möglichkeit, damit sich die angehenden und jungen Mediziner untereinander mit persönlichen Tipps und Ratschlägen für die Aus- und Weiterbildung und für den Studien- und Arbeitsalltag austauschen konnten.

Am letzten Treffen fanden sich die Teilnehmenden im Kantonsspital Uri ein. Oliver Tschalèr, Chefarzt Chirurgie, erklärte damals die Grundzüge der Nahttechnik. Bild: PD (Altdorf, 25. Mai 2019)

Das Netzwerk Urimed wurde im Rahmen des Projekts Gesundheitsnetzwerk Uri eingeführt. Um die medizinische Grundversorgung in Uri langfristig sicherstellen zu können, wurden unter anderem nachhaltige und zukunftsorientierte Massnahmen entwickelt und umgesetzt. Eine dieser Massnahmen ist die Bildung von «Urimed – Junges Ärztenetzwerk Uri». Mit diesem werden junge Urnerinnen und Urner während des Medizinstudiums und der anschliessenden ärztlichen Assistenzzeit begleitet und unterstützt. Es sollen nützliche Kontakte hergestellt und fachspezifische Informationen vermitteln werden. Damit will die Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion die angehenden Ärztinnen und Ärzte motivieren, später einmal in Uri eine ärztliche Tätigkeit aufzunehmen. (pd/inf)