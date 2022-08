Stau am Gotthard: Polizei öffnet Einfahrt in Wassen wieder

Uri Pilotversuch abgebrochen: Polizei öffnet Autobahneinfahrt Wassen bei Gotthard-Stau wieder Um die Bevölkerung zu entlasten, hat die Polizei bei Gotthard-Stau die Einfahrt Wassen gesperrt. Jetzt bricht sie den Pilotversuch vorzeitig ab. 12.08.2022, 12.18 Uhr

Dem Stau auf der Autobahn A2 versuchen einige über die Kantonsstrasse auszuweichen, hier im Bild die Autobahnausfahrt, rechts die Einfahrt. Bild: Florian Arnold

In Absprache mit dem Astra hat die Kantonspolizei Uri am 29. Juli eine neue Massnahme in einem Pilotversuch eingeführt: Die Polizei sperrte die Autobahneinfahrt Wassen in Fahrtrichtung Süden ab einer Staulänge von mehr als 5 Kilometern gesperrt. Nun bricht die Kantonspolizei Uri den Pilotversuch ab, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

