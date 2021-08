Axenstrasse bleibt Sorgenkind – das sagt der Urner Baudirektor

Uri Axenstrasse bleibt ein Sorgenkind – das sagt der Urner Baudirektor Nach einem Steinschlag nördlich von Flüelen schritten die Aufräumarbeiten zügig voran. Baudirektor Roger Nager erklärt, weshalb Steinschläge noch zunehmen werden und was man tun kann. Christian Tschümperlin 02.08.2021, 18.04 Uhr

Wer regelmässig die Axenstrasse nutzt, dem dürfte die Meldung von der erneuten Schliessung der Axenstrasse gestern Montagmorgen ein Graus gewesen sein: Schon wieder mussten sich die Pendler neu organisieren. Diesmal war aber nicht das Gumpischtal betroffen, sondern das Gebiet Sulzegg, direkt nördlich von Flüelen.

Infolge der starken Regenfälle kam es zu einem Steinschlag im Gebiet Sulzegg. Aus Sicherheitsgründen blieb die Axenstrasse zwischen dem Kreisel Flüelen und der Abzweigung Wolfsprung gesperrt. Symbolbild: Urs Hanhart

Der Steinschlag im Gebiet Sulzegg kam für die Verantwortlichen überraschend: Anders als beim Gumpischtal, das für wiederkehrende Steinschläge bekannt ist, ist dort keine Sicherheitsinfrastruktur zur Vorwarnung installiert. «Die Ausgangslage in Sulzegg ist eine ganz andere als bei Gumpisch», heisst es beim Astra auf Anfrage. Ob weitere Sicherungsmassnahmen bei Sulzegg nötig seien, werde geprüft.

Am Sonntagabend, 1. August, war es infolge der starken Regenfälle zu einem Steinschlag im Gebiet Sulzegg gekommen. Drei Steine von wenigen Zentimetern Durchmesser lösten sich vom Fels. Obwohl kein Grossereignis, war die Axenstrasse darauf einen Morgen lang gesperrt und der Verkehr musste gewendet werden. «Personen wurden keine verletzt, ein Fahrzeug wurde beschädigt», heisst es beim Astra. Keinen Schaden nahm die Strasseninfrastruktur. Die Lage vor Ort wurde durch Fachspezialisten beurteilt. Es fanden Felsreinigungsarbeiten statt. Das heisst, lockeres Gestein wurde entfernt.

Restrisiken können nicht ausgeschlossen werden

Die Ereignisse an der Axenstrasse haben sich seit dem Felssturz vom Januar 2019 stark gehäuft. Über dem Gumpischtal löste sich damals eine Felsmasse von 120'000 Kubikmetern und stürzte, begleitet von Donner und Staub, bis in den See hinunter. Es folgten allein drei Murgänge oder Felsstürze 2019 und acht weitere 2020. Der letzte Steinschlag vom 16. Juli 2021 liegt kaum zwei Wochen zurück.

Roger Nager, Baudirektor. Bild: Urs Hanhart / Urner Zeitung

Auf Anfrage nimmt Baudirektor Roger Nager Stellung zu den Ereignissen am Axen. «Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden hat auf dem gesamten, 153 Kilometer umfassenden Kantonsstrassennetz, absolute Priorität.» Mit den installierten und durch den Bund finanzierten Sicherheitsvorkehrungen an und oberhalb der Axenstrasse ist der Urner Baudirektor sehr zufrieden:

«Die Sicherheitsmassnahmen funktionieren einwandfrei. Ich habe aber Verständnis für jede Pendlerin und jeden Pendler, wenn die Strasse nach einem Steinschlag vorübergehend gesperrt werden muss.»

Dass sich der Steinschlag diesmal nicht im Gumpischtal, sondern im Bereich Sulzegg ereignet hat, beunruhigt Roger Nager nicht. «An den neuralgischen Punkten am Axen wird die Sicherheit laufend ausgebaut. Die ganze Strecke kann man wegen der geologischen Verhältnisse aber nicht sichern», sagt er. Trotz regelmässig stattfindender Felsreinigungen bleibe immer ein Restrisiko bestehen. «Wir leben mit den Naturgefahren. Es besteht immer und überall im Berggebiet die Möglichkeit, dass es zu Steinschlägen oder anderen Ereignissen kommt.»

Der Klimawandel gefährdet Urner Strassen

Dass dies aufgrund der Klimaerwärmung weiter zunehmen wird, dessen ist sich der Baudirektor sehr bewusst. «Es kommt häufiger zu Extremwetterereignissen, wie wir sie gerade erleben. Durch die Erwärmung löst sich der Permafrost auf und die Steine liegen deswegen lockerer am Fels», sagt Nager. «Das ist die Realität. Nicht nur im Kanton Uri, sondern allgemein in den Gebirgsregionen.» Bisher habe man Glück gehabt. Roger Nager hält fest:

«Aber eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht.»

Aus Sicherheitsgründen blieb die Axenstrasse zwischen dem Kreisel Flüelen und der Abzweigung Wolfsprung sowie der Weg der Schweiz im besagten Bereich bis zum Abschluss der Arbeiten gesperrt. Aus Richtung Süden konnte lediglich bis Flüelen gefahren werden. Die Tellsplatte war somit von Flüelen her nicht erreichbar. Es wurde empfohlen, die gesperrte Axenstrasse grossräumig via Seelisbergtunnel und Luzern zu umfahren. Seit gestern Mittag ist die Axenstrasse für den Verkehr wieder geöffnet.