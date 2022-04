Uri Beat Arnold wird Ehrenmitglied des Schreinermeisterverbands Veit Wyrsch ersetzt Sepp Walker im Vorstand des Urner Schreinermeisterverbandes, zudem konnten mit Benjamin Schuler und Lars Schuler zwei neue Mitglieder im Verband aufgenommen werden. Georg Epp 30.04.2022, 19.16 Uhr

An der 77. Generalversammlung des Urner Schreinermeisterverbandes freute sich Präsident Bruno Ziegler unter den Gästen auch Zentralpräsident Thomas Iten im Restaurant zur alten Post in Spiringen zu begrüssen. In seinem ersten Jahresbericht nach zwei Jahren Unterbruch wegen Covid meinte er unter anderem: «Pausen sind nicht nur Unterbrechungen der aktuellen Tätigkeit. Sie sind oft die ‹Geburtsstunde› neuer Ideen».

Sie standen im Fokus der Schreinerversammlung (von links): Sepp Walker, das neue Ehrenmitglied Beat Arnold, Zentralpräsident Thomas Iten, Präsident Bruno Ziegler und das neue Vorstandsmitglied Veit Wyrsch. Bild: PD/Georg Epp

Im Juni konnte man 13 neuen Schreinerinnen und Schreinern zur erfolgreichen Abschlussprüfung gratulieren. An der Sektionsmeisterschaft, der ersten Ausscheidung auf dem Weg zur Berufsweltmeisterschaft vom 23. Oktober 2021, qualifizierten sich Elmar Wyrsch und Luca Infanger für die regionale Ausscheidung.

In der Pandemie kämpfte man mit Ausfällen von Mitarbeitern aber auch mit Lieferengpässen und Verteuerung von Bauprodukten. Nach Ansicht von Präsident Bruno Ziegler freut sich die Schreinerbranche trotzdem über eine sehr gute Betriebsauslastung. Ein grosser Dank und kleines Geschenk gingen an Willy Bissig, der sich über 30 Jahre als Kursleiter in den Übungslokalen der Schreinerverbände Uri, Zug und Unterwalden mit Herzblut engagiert. Kassier Robi Wyrsch begründete den kleinen Verlust von 2621 Franken in der Verbandskasse, die Jahresrechnung der überbetrieblichen Kurse schloss hingegen mit einem Gewinn von 5311 Franken.

Entstandene Lücke konnte geschlossen werden

Die Wahlen waren gut vorbereitet und gingen speditiv über die Bühne. Im Wahlturnus für weitere vier Amtsjahre bestätigt wurden Präsident Bruno Ziegler, Kassier Robi Wyrsch, Sekretär Georg Epp und Revisor Walter Beeler. Von Sepp Walker musste die Demission nach 16 Amtsjahren akzeptiert werden. Ehrenmitglied Walter Beeler würdigte seine Verdienste, Walker war lange Zeit Präsident der überbetrieblichen Kurse. Die entstandene Lücke konnte mit Veit Wyrsch der Schreinerei Oswald Wyrsch GmbH in Attinghausen glücklicherweise wieder geschlossen werden.

Nach längerer Zeit konnten mit Lars Schuler aus Unterschächen und Benjamin Schuler aus Spiringen wieder zwei neue Verbandsmitglieder aufgenommen werden. Der Vorstand beschloss der Lignum Holz Zentralschweiz beizutreten, um auch von der guten Zusammenarbeit der Wertschöpfungskette Holz in der Zentralschweiz zu profitieren.

Neue Website soll vermehrt besucht werden

Mit Geschenk und grossem Dank verabschiedet wurde Sepp Walker. Ein grosser Dank ging auch an Erwin Schärli von der Firma Herzog Elmiger AG Kriens. Er war viele Jahre als sehr beliebter und engagierter Mitarbeiter im Aussendienst im Kanton Uri unterwegs und freut sich jetzt auf seine Pension.

Die spezielle Ehrung von Beat Arnold, der vor einem Jahr als Präsident abgetreten ist, stand im Mittelpunkt der Versammlung. Sekretär Georg Epp würdigte sein 20-jähriges Wirken im Verband, 12 Jahre war er Präsident. Die Versammlung freute sich, das grosse Engagement von Beat Arnold etwas verspätet mit der Ehrenmitgliedschaft zu belohnen. Über diese Ehrung freute sich auch Thomas Iten, der die Grüsse des Dachverbandes VSSM Schweiz überbrachte. Er lobte die Arbeit im VSSM Uri und hofft, dass die Einsprachen gegen den Übergangs-Gesamtarbeitsvertrag bald endgültig beseitigt werden können. Am Schluss der Versammlung forderte Bruno Ziegler die Anwesenden auf, die Nachwuchswerbung nicht zu vernachlässigen und auch die neue Website vermehrt zu besuchen.