Archäologische Bodenfunde in Altdorf und Schattdorf

Uri Beinhaus, Münzen und Kreuzanhänger: Archäologische Funde in Altdorf und Schattdorf geben Unbekanntes preis Als erst dritte Gemeinde neben Schattdorf und Attinghausen liefert nun auch Altdorf einen wichtigen Hinweis auf eine in der Nähe liegende römische Siedlungsstelle. Carmen Epp 29.07.2022, 14.29 Uhr

Seit letztem Sommer kamen an drei Orten in Altdorf und Schattdorf Fundstücke zu Tage, die ein neues Schlaglicht auf die Geschichte der beiden Gemeinden werfen. Das schreibt die Justizdirektion in einer Medienmitteilung.

Beinhaus und Pulverturm mit bewegter Geschichte

So kamen bei archäologischen Sondiergrabungen im Friedhofsareal von Schattdorf vom vergangenen Sommer Überreste eines Beinhauses zu Tage. Dabei handelt es sich gemäss Medienmitteilung vermutlich um das im Jahr 1520 geweihte Beinhaus.

Sicht auf die verputzte Mauer und dazugehörigen Mörtelboden des Beinhauses im ehemaligen Schattdorfer Beinhaus. Links und rechts liegen die Auffüllschichten mit zahlreichen Fragmenten von menschlichen Knochen. Bild: Prospect GmbH

Bei den Grabungen fanden sich aber auch bemalte Verputzreste mit figürlichen Darstellungen. «Diese stammen womöglich aus der zeitgleich mit dem Beinhaus abgerissenen Pfarrkirche, die beide dem Neubau der jetzigen Pfarrkirche ab 1728 weichen mussten», schreibt die Justizdirektion dazu. Damit seien wesentliche Bestandteile der mittelalterlichen Vorgängerkirche der jetzigen Pfarrkirche noch an Ort und Stelle im Erdreich zu vermuten.

Das Caravaca-Kreuz unmittelbar nach der Fundbergung aus der Friedhofserde bei der Schattdorfer Pfarrkirche. Bild: Beatrix Koens

Aus der über die Jahrhunderte angehäuften Friedhofserde stammt ausserdem ein bronzener Kreuzanhänger, der dem Kreuz von Caravaca de la Cruz, einem spätmittelalterlichen Pilgerort im südöstlichen Spanien, entspreche. Der Anhänger sei sehr wahrscheinlich einer verstorbenen Person als Heilsbringer im Jenseits mitgegeben worden, vermutet die Justizdirektion. Allenfalls könnten Jahrzeitbücher im Pfarrarchiv der Gemeinde Hinweise darauf liefern, dass auf dem Schattdorfer Friedhof bestattete Personen zu Lebzeiten eine Pilgerfahrt nach Caravaca unternommen haben. Andererseits könnte der Anhänger aber auch als Verhandlungsware seinen Weg bis nach Schattdorf gefunden haben.

Daneben wurden rund um den Pulverturm in Bötzlingen bei Schattdorf über 25 Münzen des 16. bis 18. Jahrhunderts gefunden. Sie stammen aus einer Zeit, als der Ort als Landsgemeindeplatz eine zentrale Funktion für die Geschicke des Landes Uri innehatte. Eine solche Anhäufung werfe Fragen auf, wie in der Mitteilung zu lesen ist: «Stammen sie ursprünglich von einem Hortfund, der mittlerweile durch landwirtschaftliche Tätigkeit verlagert wurde? Oder ist hier eine willentliche Münzniederlegung fassbar, vielleicht als Eigenheit im Zusammenhang mit der Landsgemeinde?» Eine vertiefte Auswertung von historischen Dokumenten, der Funde und ihrer Fundlage könnte hierzu vielleicht Antworten liefern.

Neue Funde zwischen alten Leitungen in Altdorf

Schliesslich kamen infolge des Leitungsbaus der Fernwärmeerschliessung im Altdorfer Zentrum Feuerstellen und Gassenpflästerungen zum Vorschein, die unter anderem die gewerbliche Nutzung dieses Dorfareals seit dem Mittelalter belegen.

Ein herausragender Fund stelle eine Goldmünze aus dem 14. Jahrhundert aus Genua dar. Die Justizdirektion schreibt dazu:

«Sie widerspiegelt den zunehmenden wirtschaftlichen Austausch zwischen Nord und Süd auf der prosperierenden Gotthardroute und unterstreicht die wichtige Rolle des Etappenorts Altdorf.»

Die Rückseite des Genovino d’Oro mit Kreuzbild, geprägt unter dem Dogen von Genua Simone Boccanegra (1356–1363), gefunden während des Aushubs von Leitungsgräben in Altdorf. Bild: Res Eichenberger

Hervorzuheben sei der Fund römischer Gefässkeramik im Bereich des Lehnplatzes. Dies sei ein Hinweis auf eine in der Nähe liegende römische Siedlung, beispielsweise in Form eines Landwirtschaftsbetriebs. Damit weist Altdorf als erst dritte Gemeinde neben Schattdorf und Attinghausen Hinweise auf die Präsenz römerzeitlicher Siedlungen auf. «Nur fehlt leider nach wie vor der eindeutige Nachweis dazugehörender römischer Mauern», heisst es in der Mitteilung dazu.

Die archäologischen Felduntersuchungen würden aufzeigen, dass viele unterschiedliche Bauprojekte oder die alltägliche Landwirtschaft das im Boden schlummernde Kulturgut tangieren, schreibt die Justizdirektion weiter. Umso wichtiger sei es, dass diese Felduntersuchungen als wesentlicher Bestandteil zur Dokumentierung des reichen historischen Kulturerbes des Kantons Uri einen grossen Anteil zur Erkenntnis der Herkunft und der Urner Geschichte liefern, weshalb sie «unentbehrlich» seien.