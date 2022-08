Bristenstrasse: keine Durchfahrtsfenster wegen Belagseinbau

Uri Bristenstrasse: Wegen Belagsarbeiten gibt es an zwei Nächten keine Durchfahrt Weil in den Nächten vom Donnerstag auf Freitag und Freitag auf Samstag der Belag auf der Bristenstrasse eingebaut wird, entfallen die Durchfahrtsfenster. 17.08.2022, 12.30 Uhr

Die Arbeiten an der Bristenstrasse kommen weiterhin planmässig voran. Diese Woche wird in zwei Nächten der Belag eingebaut, wie die Urner Baudirektion in einer Mitteilung schreibt. Betroffen sind die Nächte vom Donnerstag auf Freitag, 18. auf 19. August, sowie jene vom Freitag auf den Samstag, 19. auf 20. August. Die Arbeiten sind witterungsabhängig. Damit der Belag auf einmal eingebaut werden kann, seien die Durchfahrten von 22.45 Uhr und 4 Uhr nicht möglich.