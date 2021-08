Campieren im Corona Sommer ist Freizeit und Spass

Uri «Bei Nomady findet man keine normalen Stellplätze» – Urner Temp Camps erhalten Konkurrenz Internetplattformen für Camper entstehen derzeit in grosser Zahl. Alle wollen sich den wachsenden Markt zu Nutze machen. Dabei buhlen sie auch um die Tourismusorganisationen. Bei diesen zu punkten, ist aber nicht immer leicht. Christian Tschümperlin Aktualisiert 10.08.2021, 05.00 Uhr

Das Campieren ist zurück auf der To-do-Liste vieler Schweizer. Dies hat einiges mit den persönlichen Einschränkungen der vergangenen Monate zu tun: Viele wollen einfach mal aus den eigenen vier Wänden rauskommen, losfahren und abschalten. Doch ihr Bedürfnis nach Freiheit und ungebundener Natur stösst bei Einheimischen manchmal auf Unverständnis. In mehreren Kantonen wird über sogenanntes wildes Campieren ausserhalb von Campingplätzen geklagt, das in Uri nicht per se verboten ist. Das zieht Probleme nach sich, wenn die Camper beispielsweise ihr Geschäft mitten im Wald erledigen.

Dieses Temp Camp in Silenen bietet viel Ruhe und Natur. Bild: Christian Tschümperlin (Silenen, 6. August 2021)

In Uri hat man das Problem früh erkannt und die Interessengemeinschaft Temp Camp ins Leben gerufen. Mit dem Zusammenschluss von Stellplatz-Anbietern in Uri sollen meist ausgebuchte Campingplätze in der Coronazeit ergänzt werden. Mit Erfolg: «Es kann gesagt werden, dass die Reklamationen wegen wildem Campieren in unerlaubten Zonen im Kanton Uri abgenommen haben», heisst es bei der Kantonspolizei Uri auf Anfrage. Dies, obwohl das Campieren wegen Covid-19 einen Aufschwung erfahren habe. «Die Temp Camps tragen sicherlich dazu bei, dass es aktuell zu weniger wildem Campieren in unerlaubten Zonen kommt.» Zu den unerlaubten Zonen zählen beispielsweise Naturschutzgebiete oder Betretungsverbote der Landeigentümer. Dieses Jahr gingen bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri lediglich drei Meldungen ein, bei welchen die Polizei bezüglich wilden Campierens eingesetzt werden musste. Eine Busse kostet zwischen 40 und 150 Franken.

Das Projekt Temp Camp, initialisiert von Tourismus Uri, wäre nicht möglich ohne Internetplattformen, auf denen den Campern die Angebote schmackhaft gemacht werden. Temp Camp entschied sich für die Website gocamping.ch. Doch gocamping.ch ist nicht die einzige Plattform für nach Abstellplätze suchende Naturliebhaber. Temp Camp Projektleiterin Sara Fedier sagt:

So existieren neben gocamping.ch auch die Websites von nomady.ch, des Start-ups parknsleep.app oder park4Night.com, campercontact.com, place-to-bee.com und vanlifelocation.ch. Eine breite Palette an Dienstleistern also, die sich auf dem Markt bewähren wollen.

Sara Fedier ist Projektleiterin IG Temp Camp. Bild: PD

Dass man sich für gocamping.ch entschieden hat, liege unter anderem am kostenlosen Service für die Stellplatz-Betreiber, sagt Fedier. «Es fallen keine Kommissionen an.» Eine künftige Zusammenarbeit mit weiteren Plattformen schliesst man zwar nicht vollends aus. Aber: «Die Anbieter sind vor allem frei, sich von sich aus um weitere Kanäle für die Kundenakquise zu bemühen.» Ein Pionier, der die Vermarktung seines Platzes als Erster bereits sehr autonom und erfolgreich in Angriff genommen hat, ist beispielsweise Ruedi Dittli aus Gurtnellen.

Ruth Kempf aus Silenen betreibt neben ihrem Weingut einen Temp Camp. Bild: Christian Tschümperlin (Silenen, 6. August 2021)

Dass die IG Temp Camp auf gocamping.ch setzt, hat Folgen. Derzeit listet die Website elf Angebote aus dem Gotthard-Kanton auf. Bei nomady.ch bleibt es bei dem einen Angebot vom Rebberg Buchholz aus Silenen. Die Betreiber sind sehr zufrieden mit dieser Website: «Die Plattform bringt Kunden, die die Natur und Ruhe suchen und sich auf einem Kleinstplatz wohlfühlen», sagt Ruth Kempf. Vorbildlich geregelt sei allen voran die Abwicklung: Der Platz muss im Voraus reserviert und die Kosten per Kreditkarte hinterlegt werden. «Dadurch kommt es nur selten zu kurzfristigen Abmeldungen.» Für sie ist nomady.ch eine gute Ergänzung zur Präsenz auf der Website von Uri Tourismus und gocamping.ch.

Ruth Kempf ist auch im Vorstand der IG Temp Camp tätig. «Dass wir den Stellplatz haben, ist vor allem Temp Camp, dem Kanton und der Gemeinde zu verdanken», sagt sie. Trotzdem: Dass sich auch die Zusammenarbeit mit nomady.ch lohnt, ist bei einem Besuch auf dem Weingut von Ruth und Joe Kempf zu erfahren.

Miriam und Pascal aus Basel geniessen die Aussicht vor ihrem Camper. Bild: Christian Tschümperlin (Silenen, 6. August 2021)

Man trifft auf Miriam und Pascal aus Basel, sie haben einen Camper und zwei Kinder dabei. Die vier haben Marcel aus Zug mit seiner Tochter gerade erst kennen gelernt und unterhalten sich entspannt auf dem Temp Camp. Beide Familien haben sich via nomady.ch angemeldet. Marcel schätzt die familiäre Atmosphäre: «Im Gegensatz zu einem grossen Campingplatz spricht man hier miteinander», sagt er.

Es grüssen die Natur, die Gondeln und Tell

Miriam und Pascal sind eigentlich nur auf der Durchreise. «Es geht einmal rund um die Schweiz, also eigentlich verläuft unsere Fahrt eher kreuz und quer», sagt sie mit einem Augenzwinkern. Alles verlaufe wie geplant, bis auf den Regen. Doch am Freitag haben sie das perfekte Wetter erwischt, um Uri von seiner besten Seite kennen zu lernen.

Der Camper Marcel aus Zug lernt am Freitag die Gemeinde Silenen von seiner schönsten Seite kennen. Bild: Christian Tschümperlin (Silenen, 6. August 2021)

Die Familie sucht bewusst schöne Erlebnisse für Kinder und besuchte das Wilhelm-Tell-Museum in Bürglen. Der Basler findet es beispielsweise interessant, dass man einen Mythos in dem Museum so darstellt, als ob Tell eine historische Tatsache wäre. Marcel aus Zug dagegen lobt die offenen, kleinen Gondeln im Gotthard-Kanton. Da kommt bei ihm Abenteuerfeeling auf: «Ich bin gerne in den offenen Seilbahnen, den Bergen und in kleinen Dörfern unterwegs. Statt weit zu reisen, um fremde Kulturen zu entdecken, kann man sehr lange im gleichen Dorf verweilen und immer wieder Neues entdecken.»

Nomady hat bis zu 18'000 Kunden zu bieten

Bei der Firma Nomady aus Einsiedeln ist man sich seiner Stärken bewusst. Schweizweit hat es die Plattform bereits auf 331 aufgeführte Camps geschafft, trotz Kommission von je 15 Prozent für den Stellplatz-Betreiber und den Kunden. Im laufenden Jahr wurden schon zirka 50'000 Logiernächte vermittelt. Bei nomady.ch erhält der Gastgeber beispielsweise Ende Monat eine Abrechnung zur Einreichung der Kurtaxe bei der Gemeinde. Vor allem aber könne man 18'000 regelmässige Kunden bieten, die Wert auf naturnahes Camping legen. «Bei nomady.ch findet man keine normalen Stellplätze», sagt denn auch Oliver Huber. «Bei uns findet man ein wirkliches Campingerlebnis mit Feuerstellen, Bänken, Tischen et cetera.»

Parknsleep.app geht bei der Kurtaxenabrechnung noch einen Schritt weiter (unsere Zeitung berichtete). Das Start-up zieht den Betrag direkt von den Einnahmen ab und schreibt es dem Konto der Gemeinde gut. Park4night.com wiederum hat für die Camper den Vorteil, dass sich diese untereinander tolle Plätze empfehlen können. Ein grosses Wachstum erlebt momentan wohnmobilland-schweiz.ch, wie man in Camperkreisen erfährt. Die Seite wurde im Mai 2020 gegründet und wird von Wohnmobilisten für Wohnmobilisten betrieben und ist nicht kommerziell orientiert.

Deshalb entschied sich diese Stellplatzvermieterin für Temp Camp

Eine, die sich gerade erst Gedanken machte, wie man in den Campingmarkt einsteigen kann, ist Beatrix Maria Trutmann-Gisler aus Seelisberg. Seit vergangenem Wochenende bietet sie offiziell abwechselnd zwei kleine oder aber einen grossen Stellplatz an. Sie lobt ihren Heimatort:

«Seelisberg ist eine Perle. Man ist so nah und doch in einer anderen Welt.»

Die 55-jährige Jungunternehmerin hat gute Gründe, das vorhandene Potenzial des Hauses zum Tannwald auszunutzen: Nebst einer Gästewohnung mit sanitärer Anlage darf sie sich ab einem Umschwung von 2000 Quadratmetern freuen. Trotzdem zögerte sie im Frühling, denn: «Seelisberg ist eigentlich besser via Nidwalden erschlossen, trotzdem gehören wir zu Uri.» Sollte sie also mit der IG Temp Camp zusammengehen oder mit Nidwalden Tourismus? Schliesslich war der Entscheid klar: «In Nidwalden rollen die Projekte erst an, in Uri ist man bereits parat. Also legte ich los mit den Urnern», so Trutmann. Eine künftige Zusammenarbeit mit beiden Tourismusorganisationen will sie aber nicht ausschliessen.