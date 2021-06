Uri Dätwyler Gruppenmanagement begeht ihren Frondiensttag Beim Arbeitseinsatz «Scheenä» auf dem Urnerboden kamen die Managerinnen und Manager ins Schwitzen. Sie stammen aus sechs unterschiedlichen Nationen. 20.06.2021, 14.19 Uhr

(cts) Alpweiden von Lawinenschutt säubern statt im Büro Berichte studieren und Unternehmensprozesse koordinieren – das hat vor kurzem das Dätwyler Gruppenmanagement auf dem Urnerboden gemacht. Zwanzig Dätwyler Managerinnen und Manager, inklusive der kompletten Konzernleitung, haben einen Samstag lang kräftig angepackt und die lokalen Älpler unterstützt. In engagierter Handarbeit wurden Ende Mai Holz und Steine eingesammelt, welche im Verlauf des Winters durch Lawinen auf die steilen Hänge geraten waren, heisst es in einer Mitteilung.

So fleissig haben die Dätwyler Managerinnen und Manager beim Arbeitseinsatz «Scheenä» auf dem Urnerboden angepackt. Bild: PD

Die Dätwyler Managerinnen und Manager wurden von den Älplern gekonnt betreut und in die für sie ungewohnte Arbeit eingeführt. Sie seien beeindruckt gewesen, wie streng und zeitintensiv die Arbeit des «Scheenä» auf einer Alp wie dem Urnerboden ist. Gleichzeitig war für sie der Frondiensttag auf dem Urnerboden ein einmaliges Erlebnis in einer attraktiven Naturlandschaft. «Coronabedingt waren nur jene Mitglieder des Gruppenmanagements anwesend, welche in der Schweiz wohnen», schreibt Dätwyler. Trotzdem stammten die Dätwyler Helfer aus sechs verschiedenen Nationen.

Unterstützung für gemeinnützige Initiativen

Die Älpler schätzten den ungezwungenen Kontakt mit den internationalen Managerinnen und Manager.

«Wir sind stolz und dankbar, dass das Dätwyler Gruppenmanagement uns beim ‹Scheenä› auf dem Urnerboden unterstützt hat. Alle waren sehr motiviert und haben sich vorbildlich eingesetzt»

, sagt Klaus Kempf, einer der drei Alpvögte auf dem Urnerboden.

Basierend auf ihrer langen Geschichte und Tradition arbeitet Dätwyler aktuell an der Erneuerung der Nachhaltigkeitsstrategie. Dätwyler CEO Dirk Lambrecht sagt: «In diesem Zusammenhang wollen wir unseren Mitarbeitenden an unseren 23 Standorten auf vier Kontinenten in Zukunft die Möglichkeit bieten, sich für lokale gemeinnützige Initiativen und Projekte zu engagieren. Mit dem Frondiensttag auf dem Urnerboden sind wir als Gruppenmanagement mit dem guten Beispiel vorangegangen.»